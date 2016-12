Terapia care vă vindecă mai repede de răni

„Medicina electromagnetică de urgență” - astfel este denumită terapia cu Diapulse. „Recent introdusă în practica medicală din țara noastră, are rezultate deosebite în vindecarea rănilor, poate fi aplicată la orice vârstă și poate fi utilizată prin haine sau prin pansamentele chirurgicale. Dispozitivul utilizat, Diapulse, este un aparat de terapie electromagnetică pulsatilă de înaltă frecvență. Acesta are avantajul că nu emite căldură în zona de tratament, iar datorită intensității energiei de lucru a aparatului, cât și a duratei mari a pauzei și a duratei impulsurilor, efectele calorice se diluează până la dispariție, așa încât efectele biologice au durata cea mai lungă, comparativ cu celelalte electroterapii folosite în recuperarea medicală”, a explicat Florentina Enescu, fizio-kinetoterapeut în cadrul Centrului de Recuperare Medicală AXIS. Dintre efectele terapiei cu aparatul Diapulse, specialistul menționează: accelerarea substanțială a procesului de călușare (n.r. - călușul este țesutul nou, care sudează capetele din fractura de os) în fracturi; accelerarea absorbției hematoamelor; reducerea edemelor tisulare, accelerarea cicatrizării plăgilor chirurgicale sau accidentale, a arsurilor etc.