Temperaturile ridicate distrug nutrienţii din fructe şi legume

Temperaturile ridicate distrug nutrienții din fructe și legume

Ştire online publicată Marţi, 12 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Fructele și legumele sunt principala sursă de vitamina C și fitonutrienți, însă, odată culese, încep să își piardă treptat din aceste calități. Mai mult, cu cât sunt ținute la temperaturi mai mari, cu atât se degradează mai repede. Astfel, expunerea pe tarabe intensifică oxidările, iar dacă sunt păstrate câteva zile în aceste condiții, cele mai multe vegetale își pierd aproape toți nutrienții. De aceea, atunci când nutriționiștii recomandă fructe și legume în stare proaspătă se referă la proaspăt culese. Specialiștii susțin că un produs este cu atât mai bogat în elemente active cu cât este mai intens colorat. Oxidazele acționează și la temperaturi foarte mari, de aceea 80 la sută din vitamina C se pierde dacă vegetalele sunt ținute la congelator. Contează însă și momentul congelării. Astfel, un fruct cules și congelat imediat este mai bogat nutritiv decât unul ținut câteva zile pe rafturi sau tejghele. Degradarea are loc și la frigider, însă mult mai lent. Oxidazele sunt activate și în momentul în care modificăm structura produsului prin tăiere, cojire, stoarcere. De aceea, salatele sau sucurile trebuie consumate foarte repede. De exemplu, fructele mixate sau sucurile făcute în casă încep să piardă din vitamina C la zece minute după ce au fost pregătite. Și sucurile cumpărate trebuie băute cât se poate de repede după ce au fost deschise.