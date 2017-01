Televiziunea, calculatorul şi jocurile video cauzează depresii

Televiziunea, calculatorul și jocurile video cauzează depresii

Ştire online publicată Joi, 05 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Timpul excesiv petrecut în fața televizorului, în fața calculatorului sau a jocurilor video poate determina apariția depresiei în cazul tinerilor adulți, potrivit unui studiu publicat în revista Archives of General Psychiatry. Cercetătorii de la Facultatea de Medicină a Universității din Pittsburgh au analizat, la debutul studiului în 1995, timpul petrecut de peste 4.000 de adolescenți care nu aveau depresii urmărind emisiuni TV, jucându-se pe calculator sau ascultând emisiuni radio, în condițiile în care, la momentul respectiv, DVD-urile și Internetul nu erau folosite. Tinerii alocau, la momentul respectiv, 5,68 de ore pe zi diverselor medii, dintre care 2,3 ore televiziunii, 2,34 de ore radioului, 0,62 de ore urmărind conținuturi de pe casete video și 0,41 de ore jucând jocuri electronice. Șapte ani mai târziu, când participanții aveau o vârstă medie de 21,8 ani, 308 dintre ei prezentau simptome specifice depresiei. „Dintre participanții la sondaj, cei care au fost expuși mai mult mediilor electronice au fost mai expuși riscului de a deveni depresivi cu fiecare oră în plus petrecută în fața televizorului”, a precizat Brian Primack, profesor la University of Pittsburgh School of Medicine și coordonator al studiului. Tinerele femei par să fie supuse mai puțin riscului de a dezvolta depresii comparativ cu tinerii bărbați, în condițiile alocării aceleiași perioade de timp pentru utilizarea televizorului sau calculatorului. Potrivit coordonatorului studiului, perioadele îndelungate petrecute în contact cu media determină reducerea timpului alocat activităților sociale, intelectuale sau sportive, care au funcția de a proteja contra depresiei. Depresia este principala cauză de incapacitate în lume și apare cel mai des la adolescenți sau la tinerii adulți.