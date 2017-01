Tehnică medicală ce ar putea înlocui operaţia pe cord deschis

Tehnică medicală ce ar putea înlocui operația pe cord deschis

Ştire online publicată Miercuri, 17 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

A 59-a conferință anuală organizată, week-end-ul trecut, în Atlanda, de American College of Cardiology, a prilejuit prezentarea unei noi tehnici medicale pentru repararea deficiențelor valvelor inimii, dar fără necesitatea efectuării unei intervenții pe cord deschis. Tehnica este efectuată cu dispozitivul MitraClip - ce are un capăt asemănător cu un cârlig de rufe, care este introdus în corpul pacientului, în artera femurală, cu ajutorul unui cateter. Odată ajuns în interiorul inimii, dispozitivul susține valva mitrală (care separă atriul stâng de ventriculul stâng al inimii). Specialiștii spun că, anual, milioane de persoane din întreaga lume sunt afectate de deficiențele valvei mitrale, care se află la originea a numeroase decese. Utilizarea respectivei tehnici medicale are rezultate comparabile cu operația pe cord deschis, dar este mai puțin riscantă.