"Te duci la medic şi, fix după 5 minute, te scoate în drum"

De unde le scoatei?daxa e urgenta,intri pe loc,daxa nu,te programeaza la gp..analizele ti le faci tot la gp si te cheama ei sa.ti spuna rezultatul..nu primesti antibiotic ca in Romania ptr orice(preventiv),ca asa stiu dr in Romania si cand ai cu adevarat nevoie,nu si mai face antibioticul efectul,ptr ca l.ai luat ptr orice banalitate.E adevarat ca despre o singura afectiune ai voie sa vb. cu dr,dar faci dubla programare,daca ai doua probleme medicale..si da,nu cumperi de la farmacie nimic,ca banii nu cumpara orice,ca in Romania,antibioticul se da si el la infectie,nu lentru o simpla raceala,cum primea copilul meu,cand mergea la gradinita,la fiecare luna,vand racea...Te trimit la echo si altele,nu mai vorbiti aiurea..depinde si la ei de dr,ca la noi..in Romania de cand am avut copil,dr de familie nu a rezolvat nimic,doar cand am fost la privat,s a facit copilul bine.