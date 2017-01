Te dor articulaţiile de la schimbarea vremii? Iată ce trebuie să faci

Te dor articulațiile de la schimbarea vremii? Iată ce trebuie să faci

Daca stii ca ai astfel de probleme, incearca sa faci suprapuneri de haine, sa porti manusi, colanti sau dresuri, astfel incat sa tii la distanta frigul. Sa mergi fara manusi nu este o optiune.Inidiferent de varsta pe care o ai, trebuie sa iti concepi o rutina de exercitii fizice, de care sa tii cont chiar si in anotimpul rece. Cand temperatura scade in termometre, incearca sa faci o serie de exercitii in casa. Poti sa-ti achizitionezi o bicicleta eliptica sau chiar sa faci plimbari mai lungi prin magazine, hipermaket-uri sau mall-uri.Apeleaza ori de cate ori poti la sedintele de masaj. Pe langa faptul ca te detensioneaza si iti dau o stare generala de bine, te vor ajuta sa tratezi si problema articulatiilor dureroase., scrie divahair.ro.