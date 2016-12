Ţânţarii pot transmite boli grave

Țânțarii pot transmite boli grave

Județul Constanța a fost invadat de țânțari. Țânțari insistenți, care înțeapă într-o clipită și zboară, spre următoarea victimă, lăsându-ne cu o mâncărime și usturime îngrozitoare. Până se hotărăsc autoritățile să ia măsuri, trebuie să ne îngrijim singuri de aceste insecte minuscule, dar atât de enervante. În plus, chiar dacă disconfortul nostru trece până la urmă, țânțarii pot transmite și o mulțime de boli. La ora actuală există destul de multe moduri de a-i alunga sau de a-i ține la distanță. Depinde de locul unde ne aflăm pentru a le putea folosi. Dacă suntem în casă și am uitat să mai punem plasa de țânțari pe tocul geamului avem posibilita-tea să optăm pentru un aparat electric cu pastile antițânțari. Se găsesc în numeroase modele și arome. În cazul în care ne-a prins noaptea fără un asemenea dispozitiv sau tocmai s-au epuizat pastilele, putem apela la spray. Poate fi o metodă foarte eficientă, dar camera trebuie aerisită foarte bine înainte de a intra acolo, altfel s-ar putea să aveți de suferit dumneavoastră, înaintea țânțarilor. Așa că ne mai rămâne la îndemână doar perna. Ajută mai ales dacă aveți un singur inamic. Dar s-ar putea ca pagubele de genul lampă spartă, vază spartă sau pisica deranjată din colțul în care doarme să fie destul de importante. În plus, riscați să murdăriți de sânge atât perna, cât și peretele. Brățara anti-țânțari Pentru exterior, pot fi de ajutor alifiile și soluțiile contra țânțarilor. Însă, chiar dacă ele își fac treaba, adică nu mai suntem înțepați, țânțarii continuă să bâzâie enervant în jurul nostru, să ne intre în ochi și urechi. Cele mai moderne soluții anti-țânțari sunt cele naturale, în componența lor intrând uleiuri esențiale de cedru, geraniu și citronella. De câțiva ani, au apărut pe piață și aparate cu ultrasunete. Sunt mult mai plăcute la folosire decât alifiile. O simplă apăsare pe buton și aparatul începe să emită ultrasunete pe care urechea umană nu le percepe, dar care alungă țânțarii. În funcție de sursa de energie de care dispunem, putem alege un model alimentat cu curent electric, cu baterii obișnuite sau un model care poate fi conectat la bateria de la mașină. Mai nou, a apărut și brățara anti-țânțari. Ea reprezintă o alternativă excelentă la spray-uri și loțiuni urât mirositoare și este ușor de cumpărat, de pe internet. Nu este toxică, conține substanța activă Geraniol și ne scapă atât de bâzâitul sâcâitor, cât și de înțepăturile dureroase. Costă între 10 și 15 lei. Boli prinse din zbor Prin înțepătură, unele specii de țânțari pot inocula în circuitul sanguin al persoanei afectate agenți patogeni cum ar fi malaria și febra galbenă. Deși bolile infecțioase transmise de țânțari sunt mai frecvente în special în zonele tropicale și subtropicale, și în țara noastră au fost înregistrate astfel de cazuri. La persoanele foarte sensibile, reacția depășește mâncărimea normală, mai ales dacă înțepăturile sunt numeroase și în mai multe locuri: zonele afectate se umflă și starea de rău se generalizează (urticarie, scăderea tensiunii sanguine, simptome gastrointestinale, hipertermie și șoc anafilactic).