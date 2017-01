Tăiaţi-vă pofta de alcool cu şofran

Tăiați-vă pofta de alcool cu șofran

Ştire online publicată Joi, 31 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Șofranul dă un aspect plăcut mâncării, aroma sa fiind una specială. Este folosit constant la prepararea produselor de patiserie, mâncărurilor cu orez și pește. Șofranul se află printre cele mai scumpe mirodenii din lume, deoarece pentru obținerea unui kilogram de șofran este nevoie de 100.000 de flori, iar fiecare floare conține doar trei stamine. Șofranul este utilizat încă din antichitate în tratamentul multor boli. Acesta are un efect terapeutic demonstrat prin studii moderne. Astfel, dacă este adăugat în mâncare are efect tonic asupra inimii, sistemului respirator și, mai ales, efect antitumoral. Șofranul are proprietăți antioxidante și anticancerigene. De asemenea, are proprietăți antiinflamatorii, este un bun stimulent digestiv. Din aceste motive este utilizat în industria farmaceutică la prepararea unor tincturi cu efect antiinflamator. Grecii și arabii foloseau șofranul și ca afrodisiac pentru că are proprietăți similare hormonilor. Și romanii adăugau șofran în apa de baie. În prezent este indicat în tratamentul impotenței și sterilității. În medicina populară este folosit pentru tăierea poftei de alcool.