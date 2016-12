Ştafeta ciclistă pentru scleroza multiplă desfăşurată la Constanţa

Ștafeta ciclistă pentru scleroza multiplă desfășurată la Constanța

Marti, 27 mai, începând cu ora 12, in fata Salii Sporturilor din Constanta, Societatea Națională de Scleroză Multiplă dă startul campaniei Ștafeta Ciclistă SM 2014 cu ocazia Zilei Mondiale a Sclerozei Multiple. Scopul campaniei este de a susține persoanele cu SM prin înființarea unei rețele naționale de grupuri de suport. Constănțenii pot participa la eveniment alături de familie și prieteni insotind ciclistii stafetei prin oras, care vor porni din parcarea City Park Mall la ora 12:00 si vor continua pana in in fata Salii Sporturilor pe urmatorul traseu: B-dul Lapusneanu – B-dul Tomis – Sala Sporturilor;Achiziționând un bilet de tombolă la Tombola Ștafetei Cicliste SM în valoare de 5 lei de la promotorii evenimentului din Constanta (înainte de/sau la locul evenimentului), participanții la eveniment vor susține persoanele afectate de boală.