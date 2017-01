Tabără pentru copiii cu dizabilităţi, la Cernavodă

Tabără pentru copiii cu dizabilități, la Cernavodă

Zilele acestea, la Cernavodă se desfășoară o tabără pentru copii și tineri autism, sindrom down, tulburări locomotorii sau de vorbire. Printre participanți se numără 14 tineri cu dizabilități multiple și severe, ocrotiți în cadrul Asociației Don Orione din București, dar și copii ocrotiți în cadrul Centrul de Terapie Educațională din Cernavodă.Participanții vor avea ocazia să viziteze obiective turistice din localitate dar și din Constanța, dar și de o vizită la adăpostul pentru animale „Save the dogs and other animals” unde vor beneficia de terapie prin echitație.