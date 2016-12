Sute de persoane au petrecut Ziua Muncii la spital

Ştire online publicată Miercuri, 02 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Constănțenii, dar și turiștii care s-au aflat în vacanță, zilele trecute, pe litoral, au profitat de timpul liber și s-au distrat pe cinste. Pentru cei care au exagerat cu alcoolul și cu băutura, petrecerea s-a terminat, însă, cu un drum la spital.Din câte am putut observa week-end-ul trecut, vara a venit puțin mai repede, anul acesta, pe litoralul românesc. Temperaturile ridicate și vremea tocmai bună de grătare, picnicuri și petreceri pe plajă i-au scos pe constănțeni din case și pe turiști din camerele de hotel. Ca în fiecare an, excesele alimentare și consumul de băuturi alcoolice peste măsură i-au trimis pe mulți dintre petrecăreți către liniile de gardă ale unităților medicale.Chiar dacă spitalele constănțene au fost închise timp de patru zile, Unitatea de Urgențe a Spitalului Județean Constanța a primit pacienți în fiecare zi. Medicii de la urgență și echipajele de la Serviciul de Ambulanță au lucrat la foc continuu în această perioadă pentru a asigura asistența medicală.Cadrele medicale de la Spitalul Clinic Jude-țean de Urgență Constanța au anticipat numărul ridicat de pacienți care se prezintă, de obicei, de 1 Mai la spital și au avut grijă să se aprovizioneze încă de săptămâna trecută cu toate materialele necesare, iar liniile de gardă au funcționat în regim normal.Aproape 300 de solicitări într-o singură ziMedicii și asistentele de pe ambulanțele constănțene au fost nevoiți să răspundă la sute de apeluri, zilele acestea, pentru a salva viața celor aflați în pericol.Dr. Aura Broască, directorul adjunct al Serviciului Județean de Ambulanță Constanța, a declarat, ieri, că, deși s-a lucrat în ritm alert în această perioadă, numărul solicitărilor a fost aproximativ similar cu ceilalți ani.„În noaptea dintre luni, 30 aprilie și marți, 1 mai, am primit 149 de solicitări din tot județul, iar 71 dintre apeluri au fost în stația centrală, adică din municipiul Constanța. În total, 277 de persoane au apelat serviciul de urgență luni, atât pe timpul zilei, cât și în cursul nopții”, a afirmat medicul.Cele mai multe probleme semnalate au fost cele legate de consumul de exagerat de alcool, dar au fost și pacienți cu reacții alergice acute, convulsii și probleme psihice.La rândul lui, dr. Petrică Scarlat, medic de urgență în cadrul Spitalului Județean Constanța, a afirmat că numărul prezentărilor a fost unul obișnuit pentru această perioadă.„Am avut pacienți cu dureri de burtă, de cap, persoane cu probleme cardiace, cu tensiunea ridicată, dar nu în număr exagerat”, a precizat medicul.Menționăm că, după patru zile libere oficiale, spitalele constănțene lucrează, de astăzi, în regim normal. Ziua de 30 aprilie va fi recuperată ulterior de cadrele medicale în funcție de fiecare spital în parte.