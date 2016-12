Sute de participanţi la cursul de diabet "DIAMOND"

Sute de participanți la cursul de diabet "DIAMOND"

Peste 160 de medici diabetologi, endocrinologi, cardiologi, neurologi, medici de familie și medici interniști au luat parte la prima ediție din acest an a Cursului Diabet, Sindrom Metabolic și alte boli legate de nutritie (DIAMOND – Diabetes Metabolic Syndrome and Other Nutrition – related Diseases), desfășurat în Ploiesti.Cursul DIAMOND, o tradiție în peisajul evenimentelor medicale din România, a avut ca scop aducerea în atenția medicilor a celor mai noi informații cu privire la diabetul zaharat și a complicațiilor bolilor metabolico-nutriționale.