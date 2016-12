Sute de medici constănţeni au primit amenzi pentru minciunile bolnavilor

Sute de medici constănțeni au primit amenzi pentru minciunile bolnavilor

Protocolul medical arată că, medicul de familie are obligația să îi ceară fiecărui pacient care are o pensie mai mică de 700 de lei să dovedească faptul că nu are alte venituri atunci când i se prescrie o rețetă compensată. Altfel, diferența de plată nu poate fi decontată de Casa de Asigurări, iar cel care este bun de plată este medicul și nu pacientul. În această situație au ajuns 140 de medici de familie constănțeni după ce au primit vizita Corpului de Control al CJAS.