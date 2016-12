Mai multe ştiri online: in vitro

Sute de cupluri beneficiază gratuit de fertilizarea in vitro

Peste 170 de proceduri de fertilizare in vitro au fost realizate în primele cinci luni de funcționare ale Programului de fertilizare in vitro și transfer embrionar.Potrivit unui comunicat transmis de ministerul Sănătății, din totalul de 761 dosare depuse, 579 au fost aprobate, iar 171 de proceduri au fost deja efectuate în cele opt clinici din toată țara înscrise în program. Beneficiarii primesc bani pentru o singură procedură de FIV, în două etape. În primă fază sunt acordați 4.920 lei după realizarea procedurii de fertilizare iar apoi cuplurile primesc încă 1.230 lei doar dacă procedura are succes și se finalizează cu o sarcină, urmată de naștere.