Sursa zilnică de energie - pepenele galben

Ştire online publicată Marţi, 03 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Apreciat pentru aroma și savoarea deosebite, pepenele galben are beneficii și pentru sănătate. Sursă de vitaminele A, C, B3 și B6, beta-caroten, potasiu și fibre, pepenele galben ajută la prevenirea unor afecțiuni precum cele oculare, a cancerului (în special a neoplaziilor la plămâni, căci vitamina A ajută la menținerea sănătății plămânilor), ajută sistemul imunitar (vitamina C stimulează globulele albe în lupta cu infecțiile) și încarcă organismul de energie. Drept pentru care, este recomandat ca în această perioadă să consumați, zilnic, cel puțin o felie din acest fruct. Pepenele galben trebuie păstrat la temperatura camerei numai dacă este întreg și nu este copt. Recomandat este însă să fie porționat în bucăți și ținut în frigider, pentru a evita contaminarea cu diverse bacterii. Mai mult, dacă este lăsat mai mult de patru ore la temperatura camerei, își pierde din proprietățile nutritive și trebuie aruncat.