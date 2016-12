Supermarketul dintre paturile de spital

Pentru rudele bolnavilor internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța este un adevărat chin să intre în unitate. Trebuie să le ducă bolnavilor toate cele necesare tratamentului, de la ser fiziologic, la tifon, spirt, branulă sau banalul antinevralgic. În plus, deși după externalizarea serviciului de bucătărie s-a impus să nu se mai aducă mâncare de acasă, tot vin încărcați cu bucate. Ajung cu sacoșele încărcate în dreptul intrării în spital, se târguie cu agenții de pază pentru a intra, doar pentru a descoperi că sunt persoane care nu întâmpină nicio dificultate pentru a intra în spital: vânzătorii ambulanți! „Este înjositor! Rudele se milogesc, iar ele intră nestingherite!“ „E în afara orelor de vizită, nu este neapărată nevoie de prezența dvs. lângă bolnav!”, i-a replicat un agent de pază unei tinere din Constanța în momentul în care a dorit să intre în spital cu cele necesare pentru operarea mamei ei. „Încercarea de a intra în Spitalul Județean este o reală odisee. Mama mea a fost internată la Chirurgie și așa cum m-am așteptat, asistentele mi-au spus ce medicamente trebuie să cumpăr. În ziua operației am mers la spital dis-de-dimineață, încărcată cu tot ce scria pe lista dată de asistentă. Spre stupoarea mea, paznicul mi-a spus că nu pot intra pentru că este în afara orelor de vizită. A trebuit să mă milogesc de agentul de pază pentru a duce medicamentele pe care spitalul nu le are! Este înjositor! Ne pun să aducem medicamente de acasă și ne milogim să le ducem pa-cienților!”, ne-a declarat Felicia Grigore. În schimb, spre surprinderea ei, nu mult după ce a ajuns în salonul unde se afla mama bolnavă, și-au făcut apariția comercianții ambulanți. „Noi, rudele, ducem adevărate tratative pentru a intra înaintea orelor de program sau dăm o grămadă de bani pe bilete de intrare (n.r. valabile între orele 16,00 și 20,00), iar chivuțele astea se plimbă ca pe bulevard”, a mai reclamat femeia. De altfel, prezența vânzătoarelor ambulante este reclamată atât de pacienți, cât și de rude. „Îți este și frică, se poate oricând să-ți dispară ceva din bagaje, pentru că te trezești cu ele lângă pat. Nu țin cont că sunt șase paturi în salon, se plimbă printre paturi să-ți arate ce halate colorate sau ce creme au”, ne-a spus o pacientă internată la Urologie. Cine le ajută Agenții de pază susțin că „chivuțele” sunt ajutate să intre de către angajații spitalului. „Noi nu le permite accesul. Dar fie au cartele de acces, fie le ajută infirmierele sau liftierele. Apoi, când coboară din spital ne aruncă în față că tot au reușit să intre!”, ne-a spus unul dintre agenții care păzesc intrarea în unitatea spitalicească. Ce spune managerul spitalului Conducerea unității sanitare susținea, anul trecut, că odată cu externalizarea serviciului de pază va dispărea comerțul ambulant din spital. Paza a fost preluată de o firmă privată, s-au impus măsuri drastice (inclusiv privind accesul presei în spital!), dar vânzătoarele de chilipiruri tot nu au dispărut. În continuare, intră în spital la orice oră, chiar pe sub nasul vigilenților agenți de pază! Dr. Dan Căpâțână, managerul Spitalului Județean, admite că măsurile luate până acum nu au fost eficiente, dar a adăugat că după ce vor fi realizate noi investiții, într-o recepție modernă și un sistem de supraveghere, va dispărea și acest fenomen. „Sunt nemulțumit, încă mai strâng din dinți, dar situația se va schimba. Acum acești comercianți ambulanți umblă prin toate cotloanele, intră pe gea-muri, găsesc căi să intre în spital. Dar în momentul în care va fi realizată intrarea nouă, cu recepție (n.r. dinspre Capitol) și când va fi montat sistemul de supraveghere video nu vor mai putea intra”, ne-a declarat managerul. Potrivit acestuia, noua recepție va fi gata în această vară, rămâne de văzut cât de repede vor fi instalate și camerele de luat vederi. Ce e de vânzare în spital Comercianții ambulanți aduc în spital de la pijamale, chiloți sau halate până la creme de mâini „cu proprietăți miraculoase” sau lenjerii de pat; produsele costă între 8 și 25 de lei, dar se negociază, se lasă la preț, dar nu prea mult și „să nu audă asistentele, că lor nu le dăm mai ieftin!”. Susțin unele. Altele recunosc fără să se sfială că lenjeriile s-au murdărit stând sub canapeaua infirmierelor!