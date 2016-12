Supărările favorizează apariţia erupţiile roşiatice pe piele

Vârstnicii sunt cei mai afectați

Supărările favorizează apariția erupțiile roșiatice pe piele

Erupțiile de culoare roșie – violacee apărute pe piele, caracterizate prin mâncărime intensă sunt indiciile unei afecțiuni care nu presupune complicații: lichenul plan. Specialiștii atrag însă atenția că tratarea bolii este de lungă durată și nu puține sunt cazurile în care recidivează. Afecțiune cutanată inflamatorie, lichenul plan apare la 1% din populație și se manifestă prin erupții numeroase de mici dimen-siuni - potrivit specialiștilor, între unu și trei milimetri -, care afectează trunchiul și membrele. Culoarea „bubițelor” variază de la purpuriu, la roz și roșu - violaceu, iar senzația de mâncărime intensă este constantă. În rare cazuri, lichenul plan poate apărea pe mucoasa bucală sau cea genitală, când are un aspect albicios și este dispus sub forma unei frunze de ferigă; totodată, în aceste situații apar eroziuni care deranjează în timpul masticației și vorbitului. „Forma clinică este ușor de tratat, dar în multe cazuri ne confruntăm cu o formă acută a afecțiunii, care persistă o perioadă îndelungată și pentru care tratamentul poate ajunge și la doi ani”, ne-a declarat dr. Gheorghe Nicola, șeful Clinicii de Boli Dermato - Venerice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Boala nu este contagioasă, dar este ereditară Afecțiunea nu este contagioasă, dar specialiștii au constatat că poate fi ereditară, situații în care este asociată cu diverse boli, printre care și diabetul. „Lichenul plan se asociază cu diabetul zaharat, situații în care tratamentul este mai dificil. Bolnavilor de diabet nu le putem administra cortizon, folosit pentru tratarea lichenului plan”, a arătat specialistul. Până în prezent, medicii nu au descoperit cauzele apariției bolii, dar literatura de specialitate și practica au consemnat o serie de factori favorizanți: psihogeni, precum oboseala sau stresul infecțiile virale, hepatita C, fibroza hepatică sau medicamente pre-cum antimalaricele, sărurile de aur folosite contra afecțiunilor reu-matice sau substanțele farma-ceutice pentru tuberculoză. Frecventă la femeile în vârstă de 50 - 60 de ani Lichenul plan apare la toate vârstele și sexele, dar este preponderent la femeile în vârstă, iar principalul factor este, în astfel de situații, stresul: „Afecțiunea este mai frecventă în decada a cincea sau a șasea a vieții, pe fond de stres. Sunt multe femei în vârstă care ne spun că le-au apărut erupțiile după ce s-au certat cu cineva sau au avut o supărare”, a arătat medicul dermatolog. Tratamentul poate varia, în funcție de gravitatea afecțiunii: sunt pacienți la care lichenul plan, în special cel cutanat, dispare în câteva luni, dar sunt și cazuri în care persistă chiar și după aplicarea unguentelor cu derma-tocorticoizi persistă o culoare roșiatică a pielii. La apariția primelor simptome sunt de ajutor compresele reci sau unguentele cu hidrocortizon - pentru ameliorarea senzației de mâncărime - dar vizita la medic se impune, pentru o monitorizare adecvată.