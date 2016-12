"Suntem umiliţi. Ar putea un parlamentar trăi cu banii ăştia?"

Grevă de avertisment în Sănătate

"Suntem umiliți. Ar putea un parlamentar trăi cu banii ăștia?"

Reprezentanții Sindicatului Sanitas au declanșat, ieri, o grevă de avertisment cu întreruperea activității între orele 8.00-10.00, în toate unitățile sanitare din județul Constanța. Peste tot, am întâlnit asistente, infirmiere și nu numai, cu banderole la mâini, care, timp de două ore au lăsat pacienții în grija altor colegi, care au asigurat urgențele și și-au manifestat nemulțumirile. Sindicaliștii au solicitat, în primul rând, o lege a salarizării corecte, care să elimine inechitățile.„Este timpul să spunem STOP umilinței cadrelor medicale! Nu ne-am dorit să ajungem aici, dar am ajuns în situația să nu mai putem profesa. Am ajuns în situația în care să trimitem pacienții să își cumpere tratamentul și materialele sanitare din afara spitalelor. Am ajuns umiliți de niște guvernanți cărora nu le pasă ce se întâmplă cu populația acestei țări”, susțin sindicaliștii.Totodată, Sanitas cere introducerea în Ordonanța 20/2016 a angajaților care lucrează în serviciul tehnic administrativ, a funcționarilor publici din Direcțiile de Sănătate Publică și a celor din creșe și grădinițe. Sindicaliștii cer reducerea diferențelor salariale de până la 800 de lei, între asistenții medicali absolvenți ai școlilor postliceale sanitare și cei cu studii superioare, ambele categorii având aceeași profesie, având aceeași fișă a posturilor și aceleași atribuții. În conformitate cu prevederile legale, au fost asigurate urgențele și o treime din activitatea unităților.„Sanitas atrage atenția Guvernului României asupra situației deosebit de grave în care se află sectorul sanitar și cel de asistență socială, iar lipsa de răspuns în rezolvarea de urgență a acestora va fi taxată prin radicalizarea acțiunilor sindicale putându-se ajunge la grevă generală, în data de 31 octombrie”, au subliniat reprezentanții Sanitas.Incubatoare insuficiente pentru bebeluși pe Neonatologie„Sporuri din antichitate, taxe actualizate”, „Vrem să fim corect plătiți, nu să ne umiliți!”, „Câte școli să mai urmăm ca să ne echivalăm?”, sunt doar câteva dintre mesajele scandate de cadrele medicale constănțene. Indiferent de secție, peste tot există nemulțumiri.„Spre exemplu, pe secția de Neonatologie lucrăm foarte mult, iar sporul nu mai are nicio valoare acum, întrucât acesta nu a mai fost majorat de fix șapte ani. În plus, nu suntem dotați cu incubatoare suficiente pentru bebeluși, orele de sărbătoare nu ne sunt plătite etc. Noi cerem să ne fie aplicate sporurile la nivelul anului 2016”, a declarat Săvurică Petronela, asistentă. Și Iuliana Șeitan, de pe secția de Chirurgie Pediatrică, a afirmat că, deși trăim în anul 2016, ei primesc încă sporuri la nivelul anului 2009. „Nu știu dacă un parlamentar ar putea trăi cu bani ăștia. După 25 ani de muncă și cu studii superioare, cred că am merita mai mult”, a declarat femeia.La rândul său, președintele Sanitas Constanța, Nicolae Manea, a precizat că după greva de avertisment urmează greva generală, în cazul în care nu le vor fi luate în calcul revendicările.„Sperăm totuși să nu ajungem în această situație, tocmai de aceea negociem în fiecare zi cu parlamentarii. Problema este că, Ordonanța 20, care ar trebui să rezolve inechitățile, creează și mai multe inechități. Vrem o lege a salarizării corecte, să știm unde vor ajunge salariile peste cinci ani și să stabilizăm personalul. Pentru acțiunea de astăzi au semnat 2.950 persoane, din cei aproximativ 3.650 de membri de sindicat”, a mai declarat Manea.Directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU), dr. Cătălin Grasa, a declarat, în contextul grevei de avertisment, că sindicaliștii au dreptate și îi susține.„Vizavi de revendicările lor, acestea sunt centrate pe salarizare și raportarea sporurilor la 2016, nu 2009. Nu vreau să mă gândesc ce ar însemna o grevă generală, cu întreruperea activității pe data de 31 octombrie”, a precizat el.