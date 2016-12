„Suntem asaltaţi de pacienţi. Căldura le pune în pericol viaţa“

Canicula umple Spitalul Județean Constanța:

„Suntem asaltați de pacienți. Căldura le pune în pericol viața“

După trei zile consecutive de cod galben de caniculă, secția de Cardiologie a Spitalului Județean de Urgență Constanța este arhiplină. Medicii spun că cele mai mari probleme le prezintă persoanele hipertensive. În cazul în care nu se protejează de căldura excesivă, acestea riscă să sufere accidente vasculare sau chiar și atacuri de cord.Plimbările în aer liber la orele amiezii, lipsa unei hidratări corespunzătoare, îmbrăcămintea neadecvată sau consumul unor alimente nepotrivite sunt principalele cauze pentru care zeci de constănțeni au ajuns să fie internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență cu afecțiuni cardiace din pricina căldurii. Cei mai mulți dintre aceștia au avut probleme din cauza creșterii tensiunii arteriale, spun medicii de la secția de Cardiologie. „Unitatea noastră este supraaglomerată în această perioadă și suntem asaltați de pa-cienți. Momentan, avem 90 de bolnavi internați pe 80 de paturi”, ne-a spus dr. Raluca Irinel Parepa, șeful Secției de Cardiologie din cadrul Spitalului Județean Constanța.Temperaturile ridicate cresc tensiunea arterialăUnele persoane suferă în mod constant de dereglări ale tensiunii arteriale, în timp ce altele sunt afectate doar ocazional de creșterea tensiunii. Medicii cardiologi susțin că, indiferent de situație, vara este anotimpul în care această afecțiune este mai des întâlnită decât în restul anului, deoarece temperaturile ridicate constituie unul dintre factorii declanșatori ai măririi valorilor tensionale. Conform specialiștilor, în perioadele când este foarte cald, organismul depune un efort suplimentar pentru a-și menține propria temperatură în limite normale, iar pentru a se elimina căldura din corp, vasele de sânge se dilată, moment în care, la nivel periferic, se produce o vasodilatație puter-nică.De aceea, zilele caniculare pot crea probleme grave de sănătate cardiacilor, cum ar fi declanșarea accidentelor vasculare cerebrale sau agravarea insuficienței cardiace. „Bolnavii cardiaci care nu respectă măsurile de protecție indicate împotriva caniculei pot suferi pusee tensionale, accidente vasculare, crize de angină pectorală sau chiar și infarcte miocardice”, am aflat de la dr. Raluca Irinel Parepa.Cum se pot proteja bolnavii hipertensivi de căldurăAtât dr. Parepa, cât și dr. Dan Căpățână, managerul Spitalului Județean de Urgență, au făcut un apel către constănțeni, mai ales către cei care știu că au probleme cardiace sau neurologice, să țină cont de sfaturile doctorilor în această perioadă pentru a evita complicațiile medicale.„Bolnavii cronici ar trebui să ia în serios această atenționare deoarece avem deja foarte multe cazuri în special la cardiologie și neurologie”, a spus managerul.La rândul ei, dr. Raluca Irinel Parepa a precizat că pacienții hipertensivi ar trebui să evite cu orice preț expunerea la soare în timpul orelor amiezii și să meargă la plimbare doar dimineața și seara, când vremea nu mai este atât de călduroasă. „Pentru a evita problemele, hipertensivii nu ar trebui să iasă din casă decât dimineața devreme sau în timpul serii, când este mai răcoare. În plus, ar fi indicat ca bolnavii cardiaci să bea cel puțin 2 - 2,5 litri de lichide pe zi și să poarte haine lejere, din bumbac și de culoare deschisă”, a menționat medicul cardiolog.Cât despre alimentație, dr. Parepa a precizat că pacienții hipertensivi nu trebuie să mănânce sub nicio formă alimente sărate și să evite consumul de carne și brânzeturi gra-se. În schimb, cardiologul recoman-dă bolnavilor să mănânce cât mai multe fructe și legume proaspete.Afecțiunile inimii, prima cauză a mortalității în RomâniaTot mai multe persoane cad victime hipertensiunii arteriale, informează Societatea Europeană de Hipertensiune. În țara noastră, bolile cardiovasculare nu numai că se mențin de mai mulți ani ca prima cauză de mortalitate, dar, în ultima perioadă, s-a înregistrat și o creștere a incidenței acestora. Potrivit unui studiu realizat de Societatea Ro-mână de Cardiologie, aproximativ 40 din o sută de persoane examinate suferă de boli cardiovasculare. Printre principalele motive ale creșterii numărului de afecțiuni ale inimii în România sunt modificarea stilului de viață din ultima perioadă, consumul de alimente cu încărcă-tură calorică mare, ceea ce favori-zează înmulțirea cazurilor de obezi-tate și tulburări metabolice. De asemenea, incidența mare a fumatului, sedentarismul și sporirea stresului cotidian sunt factori care își pun amprenta asupra sănătății inimii.