Sunt probioticele sigure pentru copii?

Tractul intestinal gazduieste milioane de bacterii utile organismului, care produc substante cu rol in digestie si in sanatatea celulelor intestinale. De asemenea, ele ajuta la combaterea microorganismelor daunatoare si fungilor.Uneori, echilibrul intre bacteriile "utile" si cele daunatoare este tulburat, iar acestea din urma se inmultesc necontrolat. O astfel de situatie se poate dezvolta in cazul unei administrarii prelungite de antibiotice, diareei, stresului sau al unei diete necorespunzatoare, bogata in carbohidrati rafinati si saraca in fibre.Daca copilul a urmat un tratament cu antibiotice, este foarte important sa se refaca nivelul bacteriilor intestinale benefice, prin administrarea unui supliment cu probiotice in cursul urmatoarelor doua saptamani de la incetarea tratamentului.Probioticele ajuta la intarirea sistemului imun de fiecare data cand copilul incepe sa prezinte simptome de raceala sau gripa.