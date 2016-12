Suferiţi de varice? Iată unde puteţi beneficia de tratamente la jumătate de preţ

Suferiți de varice? Iată unde puteți beneficia de tratamente la jumătate de preț

Până pe 31 martie, constănțencele care suferă de inesteticele și dureroasele varice, se pot trata la On Clinic Constanța și primesc 50% reducere. Astfel, medicul specialist Raluca Melihov (Pasăre) va consulta, pe baza programărilor telefonice la numărul 0241.54.84.63, paciente care au această problemă. „Campania se adresează pacientelor care suferă de varice și se desfășoară în următoarele condiții: costul programării și al unei ecografii este de 150 de lei, iar în cazul în care pacienta are nevoie de scleroterapie, costul acestuia va fi redus cu 50%. Campania se va desfășura până pe 30 martie. Acesta este primul «mărțișor» pe care l-am pregătit pentru a veni în întâmpinarea problemelor medicale ale pacientelor constănțene”, a explicat managerul On Clinic, Aura Manole.