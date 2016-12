Sucul de sfeclă roşie ne curăţă organismul şi ne face mai energici

Sucul de sfeclă roșie ne curăță organismul și ne face mai energici

Cu un conținut bogat de vitamine A, B, C și E, dar și minerale precum fier, magneziu, mangan, fosfor, potasiu, siliciu și sodiu, sfecla roșie are o acțiune puternică asupra organismului. Pentru a beneficia din plin de efectele pozitive ale acestei băuturi, sucul de sfeclă ar trebui consumat în cantități mici și în combinație cu alte sucuri, precum sucul de mere, morcovi, castraveți sau cel de țelină.Băutura obținută din sfeclă roșie este un excelent purificator al sângelui și este eficientă în curățarea ficatului, a rinichilor și a arterelor. În plus, datorită nivelului ridicat de zaharuri naturale pe care îl conține, sucul de sfeclă roșie oferă un plus de energie. Cu toate acestea, ar trebui evitat de către persoanele care suferă de diabet. Totodată, sucul de sfeclă roșie este indicat în cazul problemelor digestive precum constipația și întărește oasele.Cea mai bună sfeclă pentru obținerea sucului este cea fermă la atingere. Menționăm că sfecla roșie trebuie amestecată întotdeauna cu alte sucuri de fructe sau legume, deoarece, oricât de benefică poate fi, consumul sucului pur de sfeclă roșie poate provoca reacții negative în organism.