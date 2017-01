Sucul de fructe, sănătate la pahar

Marţi, 03 Iunie 2008

Specialiștii în domeniu recomandă un consum de aproximativ doi litri de apă pe zi, pentru a asigura o funcționare armonioasă a organismului. În cazul în care, totuși, vă hotărâți să înlocuiți apa cu sucuri, este de preferat să optați pentru sucuri naturale, din fructe. Pe lângă conținutul ridicat de vitamine, sucurile naturale, din fructe sunt și foarte benefice pentru întregul organism. Sucul de mere, diuretic, tonic, antiseptic și antireumatismal, este indicat și în astenie fizică și intelectuală, anemie și demineralizare, reumatisme, gută, obezitate, stări febrile, gastrită, ulcer gastric, insomnii, cefalee. Sucul de grapefruit - cu aportul său de minerale și vitamine, enzime și acid citric are efecte tonice, depurative și antihemoragice, fiind indicat în anorexii, oboseală, afecțiuni pulmonare.Sucul de pere conține acizi, hidrați de carbon, vitamine, săruri minerale și este recomandat celor care suferă de reumatism, gută, astenie sau femeilor însărcinate. Sucul de prune, bogat în vitaminele C, PP, B1 și caroten, are un conținut ridicat de glucide și aprovizionează organismul cu energie, contribuind la funcționarea mai bună a sistemului nervos.