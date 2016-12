Studentii la Medicina Dentara, invitati la workshop SMUDR, in Bucuresti

Liga Studentilor la Medicina Dentara din Bucuresti (LSMDB) organizeaza, intre 14 si 15 martie, workshop-ul SMURD, in cadrul Institutului National de Boli Infectioase ”Prof. dr. Matei Bals”, Bucuresti.”Va fi interesant, va fi interactiv, va fi si amuzant dar cel mai important, va fi util in pregatirea voastra ca viitori medici”, scriu organizatorii pe site-ul oficial.Workshop-ul va consta intr-un curs practic si teoretic de Basic Life Support. Astfel, participantii se vor familiariza cu: manevre de prim ajutor in caz de stop cardio-respirator; ABC-ul resuscitarii; pozitia laterala de siguranta; lantul supravietuirii; traumatismele osteo-articulare; traumatismele partilor moi; urgente in cabinetul stomatologic, scrie paginamedicala.ro.