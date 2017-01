Strugurii vă ajută să daţi jos kilogramele în plus

Strugurii vă ajută să dați jos kilogramele în plus

Ştire online publicată Luni, 07 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Fructele toamnei, strugurii, ne pot fi de ajutor pentru pierderea kilogramelor în plus. Nutriționiștii spun că asocierea între împachetările în struguri și dieta bazată pe aceste fructe au drept rezultat slăbirea cu cinci - șapte kilograme, după zece ședințe. Terapii pe bază de struguri se realizează în centrele de înfrumusețare, unde este folosit un extract natural de struguri și alge marine, care ajută la arderea grăsimilor. Peelingul corporal este realizat o dată pe săptămână, strugurii având proprietatea de a absorbi excesul de apă din organism și de a „sparge” nodulii creați de celulită. După primele trei sau patru ședințe, aspectul de coajă de portocală dat de celulită dispare. Specialiștii spun că terapia are și efect antiîmbătrânire, căci pielea va fi mai elastică și mai tonică. Un tratament complet durează aproximativ o lună și cuprinde zece ședințe, după care pielea arată cu până la patru ani mai tânără, susțin terapeuții. Cât privește dieta cu struguri, nutriționiștii spun că se poate ține una sau două săptămâni, timp în care la cel puțin două mese din zi se mănâncă doar struguri, indiferent de culoare și soi. Cura cu struguri, pe lângă faptul că vă ajută să slăbiți, are efecte benefice și pentru afecțiunile respiratorii.