Stresul te menţine sănătos şi creativ

Ținut sub control

Stresul te menține sănătos și creativ

Stresul este problema secolului XXI. Afectează pe toată lumea, dar este o parte „esențială și necesară a vieții noastre”, consideră dr. Loti Popescu, șefa Biroului de Promovare a Sănătății din cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța. „Este un rezultat inevitabil al interacțiunii dintre noi și mediu. Avem nevoie de stres pentru a reuși să ne adaptăm la modificările mediului și să fim întotdeauna gata de acțiune, pentru a putea supraviețui”, a adăugat medicul. Specialistul a subliniat că stresul este o experiență unică pentru fiecare. „Ceea ce este istovitor pentru cineva, adică ceea ce provoacă stres și este o componentă negativă, poate crea altuia o stare de eustres. Stresul poate fi definit ca starea pe care o simțim atunci când înregistrăm o discrepanță între solicitările percepute și abilitatea de a le face față. Echilibrul între felul în care percepem solicitările și felul în care credem că le putem face față determină starea pe care o înregistrăm: distres - nu pot face față sau eustres - pot face față situației. Creierul decide tipul și cantitatea de mesageri necesari pentru o anumită sarcină, după ce simțurile i-au transmis informații despre natura solicitării”, a completat dr. Loti Popescu. Țineți nivelul de stres sub control Abilitatea fiecăruia de a face față solicitărilor depinde de factori precum personalitate, factori genetici, stare de sănătate, educație, experiență, convingeri, atitudini, așteptările sau nevoile fiecăruia. „Creierul elaborează tiparul cel mai potrivit pentru confruntarea cu solicitarea, după care pune în mișcare o serie de evenimente care duc la eliberarea amestecului adecvat de neuro-transmițători și hormoni pentru a obține reacția necesară”, a completat medicul. Este important ca nivelul de stres să fie menținut sub control, căci este unul dintre factorii care pot duce la apariția problemelor de sănătate mentală. „Sănătatea mentală are efecte asupra vieții și viitorului unei persoane tinere, putându-i afecta învățatul, comunicarea, relațiile cu ceilalți și sănătatea fizică. Printre factorii de mediu care pot favoriza apariția problemelor de sănătate mentală se numără expunerea la un mediu toxic cu un nivel ridicat de poluare, expunerea la violență, precum abuzul fizic, cel sexual, violența verbală sau emoțională, dar și stresul de orice fel: legat de sărăcie, discriminare sau alte lipsuri, pierderea unei persoane importante, fie prin moarte, divorț sau ruperea unei relații”, a menționat dr. Popescu. Mai mult, medicul a subliniat că în ultimii ani, în special în rândurile tinerilor, au fost înregistrate tot mai multe forme de depresii, care merg până și la suicid. „În rapoartele Organizației Mondiale a Sănătății se subliniază creșterea numărului persoanelor cu probleme de sănătate mentală, din cauza ritmului vieții moderne”, a adăugat medicul. Stresul are și beneficii Stresul dăunează organismului, la toate nivelurile: afectează sistemul cardiac, sistemul nervos, pielea, duce la lipsă de concentrare etc. Psihologii spun însă că stresul are și beneficii. Poate să ne mobilizeze, ajută organismul în lupta cu diverse afecțiuni generate de o imunitate scăzută. Vă redăm, în rândurile de mai jos, câteva dintre câștigurile pe care le aduce stresul: r pe termen scurt, creează posibilitatea de a reacționa prompt la stimuli; r crește rezistența fizică, tot pe termen scurt; r stimulează creativitatea și capacitatea de a găsi soluții într-un timp scurt; r încurajează procesele cognitive, precum gândirea și memoria; poate să apără însă și reversul și să ducă la uitare, pe termen scurt, de exemplu, înaintea unui examen; r duce la creșterea nivelului de adrenalină și, implicit, dă o stare plăcută de supraexcitare.