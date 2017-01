Stresul şi oboseala, cauze ale apariţiei mătreţei

Stresul și oboseala, cauze ale apariției mătreței

Ştire online publicată Joi, 23 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Afecțiune cu o incidență răspândită, dermatita seboreică apare la nivelul scalpului și cauzează mătreață, păr gras, mâncărimi insuportabile și porțiuni de piele înroșită, cu aspect de solzi. Pot fi afectate însă și alte zone ale corpului, precum sprâncenele, obrajii sau zonele bogate în sebum ale pielii, precum cea axială, inghinală, ombilicală etc. În cazul adolescenților și adulților se manifestă prin apariția de mătreață, în vreme ce la copiii mici este cunoscută sub denumirea de „crustă de lapte”. Specialiștii spun că dermatita seboreică se agravează iarna și primăvara, iar vara se ameliorează. Cât privește cauzele afecțiunii, ele diferă în funcție de vârstă: fie sunt hormonale, căci apare în copilărie și adolescență, fie sunt asociate cu prezența unor boli neurologice, precum Parkinson sau epilepsia. Stresul și oboseala sunt simptome care agravează afecțiunea și grăbesc reapariția mătreței. Tratamentul nu elimină afecțiunea, ci doar ameliorează simptomele. Pentru copii, simpla utilizare a unui șampon blând poate da rezultate, dar este recomandată consultarea medicului dermatolog. Specialiștii spun că șamponul trebuie folosit doar pentru perioada de timp în care este eficient. În momentul în care scuamele reapar, trebuie schimbat cu unul care are o altă compoziție. În perioada tratamentului de atac, spălarea pielii capului cu șampon se face de două - trei ori pe săptămână: se lasă trei minute pe pielea capului, apoi se clătește. În perioada de întreținere se va alterna șamponul - medicament (o spălare) cu un șampon pentru piele sensibilă (două - trei spălări). Netratată, dermatita seboreică poate determina și căderea părului.