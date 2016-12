Strângere de fonduri pentru copiii infectaţi cu HIV

Strângere de fonduri pentru copiii infectați cu HIV

Half a perfect World/ Cycling Event”, sau „Înconjurul unei jumătăți perfecte de lume” este un eveniment de strângere de fonduri care va avea loc duminică, de la ora 12,00 la Palatul Copiilor din Constanța.Evenimentul este la a doua ediție și are drept scop strângerea de fonduri pentru copiii infectați cu HIV, ce locuiesc pe teritoriul județului Constanța. Ideea organizării unui asemenea eveniment aparține voluntarilor Asociației Copiii Tuturor.În cadrul acestui eveniment va avea loc o cursă de ciclism ce se desfășoară sub forma unei ștafete, pe trei continente. Sportivii care participă vor încerca să realizeze simbolic înconjurul unei jumătăți perfecte de lume. Cursa va porni din Noua Zeelandă, ajungând apoi în România și terminându-se în Marea Britanie. Pe teritoriul țării noastre vor fi străbătuți 45 de kilometri, cifră care reprezintă durata medie de viață a unui bolnav infectat cu virusul HIV.Demersul acestora poate fi susținut donând 1 leu per kilometru sau o sumă fixă de 30 de lei. Sunt acceptate de asemenea și donații prin virament bancar în contul asociației: BANCA UNICREDIT : RO22 BACX 0000 0008 6254 4000.Fondurile obținute în urma acestui eveniment vor fi folosite de Asociația Copiii Tuturor pentru a cumpăra o mașină. Cu noul autovehicul vor putea asigura transportul copiilor bolnavi, ce au nevoie de tratament, însă nu pot beneficia de el pentru că locuiesc în zone greu accesibile din județ, dar și pentru distribuția alimentelor pe timpul sezonului rece.