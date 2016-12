Stomatologii constănţeni ameninţă cu proteste în stradă

Stomatologii constănțeni amenință cu proteste în stradă

Schimbările din Sănătate bulversează din ce în ce mai mult medicii, dar mai ales pacienții. Sistarea fondurilor către medicina dentară reprezintă însă nu doar o schimbare, ci o situație unică în istoria sistemului de asigurări de sănătate, afectând condițiile minime de acordare a acestor servicii celor care nu își permit să plătească pentru a-și menține dantura sănătoasă.O nouă zi, altă schimbareVeștile din Sănătate sunt din ce în ce mai apăsătoare atât pentru pacienți, cât și pentru medici. Ultima decizie a Ministerului Sănă-tății de a sista fonduri pentru decontarea serviciilor stomatologice a venit ca un trăsnet peste toți cei care reușeau până acum să își mai facă câte o lucrare la dantură, fără să scoată din buzunar „o căciulă de bani”.„Nu știm ce o să ne mai facem, cum o să ajungem. E grav de tot dacă ne gândim că e vorba de dantură. Altele mai trec cu o pastilă, cu ceva, dar cu dantura nu poți să stai că n-ai cu ce să mai mănânci, și mai și doare pe deasupra. Și noi ca noi, dar sunt copiii ăștia care au nevoie că sunt tineri. Și sunt scumpe foc toate materialele astea de dinți, noi nu ne permitem cu pensiile noastre”, ne-a spus Elena Mocanu, o pacientă.Medicii sunt revoltați de măsura pe care o consideră neconstituțională.„Măsura de sistare a alocării fondurilor pentru decontarea serviciilor de medicină dentară adoptată de Ministerul Sănătății fără informarea publică a beneficiarilor și a medicilor este o măsură fără precedent în sistemul îngrijirilor de sănătate. Avem 840 de medici dentiști în Constanța, dintre care 200 sunt în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.În noiembrie anul trecut, la negocierile cu CNAS s-a stabilit un buget prin contractul-cadru care acum a picat. Și nu doar că a picat, dar acum se pare că este zero. Începând cu luna aprilie, CJAS nu mai încheie contracte cu medicii pentru că bugetul nu există. Dacă acum câțiva ani vorbeam de un plafon de zece milioane, acum câteva luni aveam 220 de lei, iar pentru aprilie nimic. Oricum cu banii ăștia abia dacă se făceau 2-3 extracții pentru copii. De la ce s-a plecat la negocieri și la ce s-a ajuns astăzi e cale lungă.Vor fi afectați mai ales cei defavorizați care nu își permit să aibă grijă de sănătatea lor. De exemplu, avem colegi care tratau copii din centrele de plasament sau bătrânii nevoiași din oraș sau din diferite localități. Nu și-a pus nimeni întrebarea ce se va întâmpla cu oamenii ăștia. Ceea ce ne uimește pe noi este că sunt atâtea programe de prevenție la care nu s-a pus niciodată problema să nu se finanțeze. Un exemplu ar fi programul de screening pentru cancerul de col. De ce trebuie să fie tocmai această ramură exclusă, având în vedere că populația are mari probleme?”, a declarat dr. Doru Petrovici, președintele Colegiului Medicilor Dentiști din Constanța.Vicepreședintele CMDR Constanța, Sorin Fildan, susține că o altă mare problemă o reprezintă populația din mediul rural, care își neglijează problemele stomato-logice tocmai din cauza lipsurilor financiare. „Eu am cabinetul la Cumpăna și chiar dacă nu putem spune că oamenii din localitate au venituri atât de mici, nici nu putem compara situația lor cu cea a celor din oraș. Pachetul de bază conținea până acum manopere pentru bătrâni și pentru copii, chiar dacă și acelea erau insuficiente”.Nu există cabinet stomatologic în spitalAccesul pacienților constănțeni la serviciile stomatologice este imposibil în cadrul celei mai mari unități spitalicești din Constanța. Reprezentanții CMDR Constanța susțin că deși un cabinet de stomatologie este esențial pentru pacienții care sunt în pragul unei intervenții chirurgicale, el nu există. „Controlul stomatologic este vital în foarte multe situații. Un pacient care trebuie băgat în operație și are infecții dentare el trebuie mai întâi să fie tratat din acest punct de vedere pentru că altfel riscurile sunt uriașe. De aceea, un cabinet în UPU la Spitalul Județean este atât de necesar. Dar din 2006 de când legea a intrat în vigoare tot așteptăm ca el să se înființeze. Problemele de această natură relaționează foarte strâns cu multe altele în ceea ce privește starea pacienților, de aceea măsura încalcă deopotrivă statutul profesiei de medic dentist, și ignoră patologia specifică existentă și realitatea acesteia”, a completat dr. Doru Petrovici.v v vConducerea CMDR susține că deocamdată medicii dentiști din Constanța așteaptă revizuirea măsurii de către Ministerul Sănă-tății. În caz contrar, vor ajunge chiar să iasă în stradă pentru a cere soluționarea corectă a acestor probleme.