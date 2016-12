Stomatologia ar putea intra în programul naţional

Stomatologia ar putea intra în programul național

Ministerul Sanatatii ia in calcul includerea stomatologiei in programul national de preventie, pentru a reduce incidenta afectiunilor, in special la copii, conform Agerpres. Reprezentantii CMDR si-au exprimat sustinerea in acest sens si disponibilitatea de a contribui la elaborarea normelor profesionale care descriu urgenta stomatologica.