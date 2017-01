Stocul de sânge pentru Constanţa a scăzut dramatic!

Stocul de sânge pentru Constanța a scăzut dramatic!

Potrivit directorului Centrului de Transfuzii Sanguine Constanța, dr. Alina Dobrotă, rezervele de sânge pentru grupa A pozitiv au scăzut simțitor din cauza cererilor mari înregistrate de spitalele din județ.„Spitalele fac comenzi zilnic de sânge, iar în ultimele trei luni, am înregistrat o scădere a rezervelor pentru grupa A pozitiv. Din păcate, adresabilitatea a scăzut în ultima vreme, iar ca exemplu am avut media pungilor de componente sanguine, care a scăzut sub 50 de pungi pe zi. Acest lucru înseamnă că am ajuns sub necesarul județului și că putem asigura doar o parte din cererile pentru urgențe. Din acest motiv, vom organiza acțiuni pentru donare de sânge, la Medgidia, la o unitate militară, iar sâmbătă, de la ora 8,30 la 13,30, la Spitalul Cernavodă, unde îi invităm pe localnici în număr cât mai mare. Pentru donatorii din localitățile învecinate, se decontează biletul de microbuz din localitatea de domiciliu până la Cernavodă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Alina Dobrotă.