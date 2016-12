Stoc limitat de sânge la Constanţa. Numărul donatorilor, tot mai mic

Stoc limitat de sânge la Constanța. Numărul donatorilor, tot mai mic

Cu toate eforturile de a crește stocurile de sânge, Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanța nu a ieșit din criza în care se află cu rezervele, având în continuare un stoc limitat.„La acest moment, ne vin în jur de 35-40 de persoane pe zi, asta în condițiile în care am avea nevoie de 80, pentru a avea sânge suficient”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, medicul șef al CRTS, dr. Geandan Memet. Partea bună a lucrurilor este că la centru s-au prezentat mai mulți constănțeni cu RH negativ, partea proastă este că numărul donatorilor este în continuare redus, asta în condițiile în care au derulat în ultima perioadă o mulțime de campanii mobile de recoltare, plus că personalul medical s-a prezentat chiar și sâmbătă la program, tocmai din dorința de a mări numărul donatorilor.Șeful CRTS a precizat că în cazul în care solicitările vor fi mai mari, comparativ cu oferta, se va apela la alte centre din țară pentru a intra în posesia pungilor de sânge necesare.Donatorii trebuie să știe că pentru a dona, trebuie să aibă maxim 65 de ani. O altă condiție, impusă prin lege, este ca ei să nu fi suferit de hepatită, TBC, sifilis, ulcer, epilepsie, diabet zaharat sau boli de inimă.În privința avantajelor pe care oamenii le au de pe urma donării, acestea au rămas neschimbate. Ca și până acum, donatorii vor primi șapte tichete de masă, o zi liberă la locul de muncă, în ziua donării, în cazul donatorilor salariați sau o zi scutire de la frecvență în ziua donării în cazul elevilor, studenților și militarilor. În plus, li se decontează cheltuielile de transport în comun între localitatea de domiciliu/reședință înscrisă în actul de identitate și localitatea unde se efectuează donarea de sânge.