Stimularea creierului cu o bobină electromagnetică ar putea vindeca depresia

Potrivit unui studiu publicat în Archives of General Psychiatry, impulsurile electrice aplicate în fiecare zi asupra unei anumite zone a creierului pot vindeca de depresie anumite persoane care au încercat fără succes mai multe tipuri de medicamente antidepresive. The Food and Drug Administration (FDA) din Statele Unite s-a pronunțat în favoarea implementării acestui tratament, intitulat „Transcranial magnetic stimulation” (TMS), în 2008, pe baza datelor furnizate de compania care l-a pus la punct. În ciuda avizului favorabil al FDA, mulți medici au rămas însă foarte sceptici în ceea ce privește eficiența tratamentului TMS. „Acum putem continua să lucrăm pentru a îmbunătăți TMS și să concepem o nouă clasă de tratamente bazate pe stimularea electrică pentru alte tipuri de afecțiuni psihiatrice”, sunt de părere cercetătorii americani. Acest tratament reactivează circuitele cerebrale care influențează starea de dispoziție, vizând partea stângă a creierului, cu o bobină electromagnetică ce emite 3.000 de impulsuri într-o ședință de 37,5 minute. TMS poate fi efectuat în condiții de siguranță în cabinetele medicilor și are mai puține efecte secun-dare în comparație cu un alt tip de stimulare a creierului - șocurile electrice. Cercetătorii au realizat acest studiu pe 190 de pacienți, tratându-i pe jumătate dintre aceștia cu TMS, iar pe cealaltă jumătate cu un dispozitiv ce simula TMS, în fiecare zi, timp de trei săptămâni, în ședințe de 37,5 minute. La sfârșitul experimentului, 14% din voluntarii din primul grup (TMS) au învins depresia. În al doilea grup, procentul de reușită a fost de 5%.