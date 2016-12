Stil de viaţă sănătos pe perioada iernii

Stil de viață sănătos pe perioada iernii

O alimentație sănătoasă și echilibrată este importantă atât pentru menținerea și întărirea sistemului imunitar dar și pentru a preveni surplusul ponderal. În alcătuirea dietei pentru sezonul rece trebuie să ținem seama de vârstă, activitatea desfășurată, afecțiunile asociate șitimpul petrecut în aer liber.„Dacă este vorba despre o persoană sedentară și care își petrece majoritatea timpului în medii încălzite, atunci este de dorit să își mențină, pe cât e posibil, dieta de vară. Adică, să consume alimente ușoare, multe legume și fructe. În caz contrar, kilogramele în plus se vor acumula. Lucrurile stau cu totul altfel în cazul persoanelor obligate să stea mai multe ore la temperaturi negative. În asemenea cazuri, dieta trebuie să fie mai bogată din punct de vedere caloric. Când expunerea la frig este prelungită, ponderea grăsimilor în dieta zilnică poate să ajungă la 30 %, ele fiind principala sursă de calorii. Sunt recomandate grăsimile vegetale și animale de calitate.Dintre vitamine, o contribuție importantă o are vitamina C care ajută la scurtarea duratei răcelii și reducerea severității simptomatologiei, la creșterea imunității. Vitamina A este un nutrient esențial pentru mucoasa sistemului respirator, iar vitaminele din grupul B au și rol antiinflamator, ajutând la ameliorarea simptomelor infecțiilor de căi respiratorii superioare”, explică dr. Loti Popescu, coordonatorul programelor de sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța.