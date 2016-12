Statul ţine infirmii pe liste de aşteptare!

1

tineri pe picioare

Asociatia Auci Buna ziua, Ma numesc Dedulescu Cristian locuiesc in Bucuresti si sunt colaborator al Asociatiei Auci. Mentionez ca sunt o persoana cu handicap locomotor, handicap pe care l-am dobandit in urma unui accident rutier. Aflandu-ma in aceasta situatie cunosc destul de bine situatia grea prin care trece o persoana cu amputatii si care are nevoie de o proteza. Din postrura de coloaborator al Asociatiei Auci v-as ruga ca impreuna cu dumneavoastra sa facem cat mai cunoscut acest proiect“TINERI PE PICIOARE”prin intermediul presei locale, televiziuni locale,radiolui local cat si prin lipirea de afise sau fluturasi, pentru a fi accesibil cat mai multor baieti cu amputatii din toata tara. Vreau sa va aduc la cunostinta ca exista in Romania de peste 6 ani proiectul " TINERI PE PICIOARE" care se adreseaza baietilor cu varste cuprinse intre 20-40 de ani, dezavantajati din punct de vedere social si economic, care in urma unui eveniment traumatic au suferit amputarea unuia sau a mai multor membre, pot beneficia de o protezã(proteze) IN MOD GRATUIT. Mentionez ca printre aceste cazuri se pot afla si baetii care in lipsa banilor sau a neajunsurilor de zi cu zi au fost nevoiti sa mearga la CERSIT pentru ar avea o viata mai usoara. Stim cu toti ca in Romania o persoana cu handicap este foarte greu acceptata in societate si mai ales de angajatori. Asociatia Auci prin proiectul "TINERI PE PICIOARE" vrea sa ajute acesti baieti neajutorati si amarati sa poata obtina proteza sau protezele de care au mare nevoie pentru a fi mai independeti. Proiectul "TINERI PE PICIOARE" are scopul de a-i ajuta pe tinerii români lipsiți de membre, de a efectua demersurile și procedurile medicale necesare pentru obținerea protezelor de înaltă calitate estetică și funcțională. O proteză costă foarte mult pentru că este ca o mașină.Asociatia AUCI ofera proteze GRATUIT fiabile pentru că băieții sunt tineri, iar acestea trebuie să-i țină o viață, Proiectul “TINERI PE PICIOARE” a luat nastere in iunie 2005 si de atunci de la un an la altul au fost ajutati din ce in ce mai multi baieti romani cu amputatii. Asociatia Auci este deja in colaborare cu :Facultatea de Bioinginerie Medicală (IASI),Fundatia Solidaritate si Speranta (IASI),Asociatia Handicapatilor Fizic Satu Mare (AHFSM) Satu Mare,Asociatia "Il giocattolo per la Romania" Parma/Anina. Pentru mai multe detalii: Dedulescu Cristian Mobil: 0762.300.688 Fix: 021.451.18.47 E-mail: deducrysty@yahoo.com www.tineri-pe-picioare.ro