Statistici şocante: peste 600.000 de persoane infectate cu virusul hepatic C, în România!

Statistici șocante: peste 600.000 de persoane infectate cu virusul hepatic C, în România!

Peste 600.000 de persoane infectate cu virusul hepatic C există în România, rata mortalității cauzate de afecțiunile hepatice fiind de trei ori mai mare comparativ cu media europeană, a declarat conf. dr. Liana Gheorghe.Medicul a subliniat în cadrul workshop-ului media “Povara pacientului cu hepatita C - incertitudine, teamă, speranță”, care s-a desfășurat la Centrul pentru Jurnalism Independent, că hepatita C este o boală vindecabilă și a îndemnat populația să se testeze iar dacă rezultatul este pozitiv să se adreseze medicului specialist.“Avem cea mai mare rată de prevalență și la virusul B, și la virsul C de infecții cronice. 3,2% pentru hepatita C, 4,4% pentru hepatita B. După calcule avem 633.000 — 650.000 de oameni infectați cu virsul C în România și aproape 900.000 — 1.000.000 de pacienți infectați cu B. Ce este mai important este că cei mai mulți dintre acești subiecți nu sunt conștienți de boala lor, nu știu că o au”, a spus conf. dr. Liana Gheorghe, scrie Agerpres.