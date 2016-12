Statistică cutremurătoare: trei bolnavi de TBC mor în fiecare zi

Guvernul a adoptat Strategia Nationala de Control a Tuberculozei pentru perioada 2015-2020, demers salutat de diverse fundatii, printre care si Fundatia Romana Angel Appeal, si consderat un pas important pe care Romania il face in lupta cu tuberculoza.Bugetul pentru noua strategie se ridica la peste 1,5 miliarde de lei.Potrivit datelor oficiale, in Romania, in fiecare zi trei persoane mor din cauza tuberculozei si alte 45 sunt diagnosticate cu aceasta boala.