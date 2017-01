Stafidele păstrează vederea ageră

Stafidele păstrează toate calitățile strugurilor proaspeți, concentrându-le. Conțin calciu, magneziu, mangan, sodiu, clor, siliciu, oxid de fier și de magneziu, iod, vitaminele A și B. Sunt un bun energizant și ajută la păstrarea vederii agere până la vârste înaintate. Sunt indicate atât în astenii, pe care le pot influența favorabil chiar și după o zi de „tratament", cât și în afecțiuni pulmonare, traheale, renale și hepatice. Smochinele au calciu, fier, mangan și vitaminele A, B, C și PP. Sunt nutritive, ușor digerabile și emoliente. Constituie un bun întăritor fizic și nervos, ceea ce le face utile în astenii, pentru copii, bătrâni, gravide, celor cu stări febrile, în constipații, iritații și inflamații gastrointestinale, urinare sau pulmonare.