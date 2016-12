Spitalul Judeţean şi Ambulanţa, "sufocate" de beţivi şi bătăuşi!

Spitalul Județean și Ambulanța, "sufocate" de bețivi și bătăuși!

Zile de „foc“ la Serviciul de Ambulanță și Spitalul Județean Constanța, în mini-vacanța de 1 Mai. Medicii spun că majoritatea solicitărilor au fost pentru pacienți care au uitat măsura la consumul de alcool, pentru bătăuși sau pentru victime ale accidentelor rutiere.Peste 500 de pacienți au ajuns la urgența Spitalului Județean Constanța numai în primele 24 de ore ale vacanței de 1 Mai! Un adevărat haos, spun cadrele medicale, având în vedere că acest flux de bolnavi este înregistrat în plin sezon estival, nicidecum în această perioadă.„Am avut și câte 257 de pacienți pe 12 ore de gardă! Foarte mulți au venit din partea de sud a litoralului, în special din Vama Veche. Au ajuns la spital din cauza consumului de alcool combinat cu lovituri în urma agresiunilor. Apoi, am avut foarte multe victime ale accidentelor rutiere, supradoze, consum de substanțe etnobotanice, de substanțe psihotrope, accidente vasculare. Mare parte dintre solicitări au venit noaptea, iar acest lucru a îngreunat foarte mult activitatea secției”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Rodica Tudoran, șefa secției de primiri urgențe a Spitalului Județean Constanța.Număr record de spitalizați!Bilanțul acestor zile arată că, din păcate, majoritatea pacienților au fost foarte tineri și suntem abia la începutul acestui sezon cald!„Ne îngrozește faptul că acest sezon estival nici nu a început bine și deja numărul pacienților a ajuns egal cu cel din vară! Extrem de multe solicitări au venit din partea persoanelor foarte tinere, ceea ce demonstrează că distracția s-a transformat în tragedie. Pe linia telefonică deschisă între spital și ambulanță auzeam în fiecare dintre aceste nopți cum colegii erau întorși din drum pentru a răspunde mai multor solicitări. A fost nevoie de intervenția SMURD pentru a face față sudului litoralului. Pe de altă parte, singurul aspect pozitiv este că nu am avut niciun motociclist cu gâtul rupt sau accidentat.Din păcate, în ultimii șase ani, așa am început perioada de 1 Mai”, a mai spus medicul.Vama Veche și Mamaia, cap de listă la bețieȘi Serviciul de Ambulanță Constanța a înregistrat solicitare după solicitare, mai ales pe timpul nopții.„Pe data de 1 mai, numărul total de solicitări către Serviciul de Ambulanță Constanța a fost de 285, dintre care 182 pe stația centrală.Pe data de 2 mai, am avut 315 solicitări, dintre care 97 pe stația centrală. Pe litoral, au fost înregistrate solicitări atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții, mai ales de la Vama Veche: 29 de solicitări între 1 și 2 mai, iar în Mamaia, 10 solicitări în același interval. Toate au fost pentru etilism acut sau agresiune pe fondul consumului de alcool”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, dr. Aura Broască, director adjunct în cadrul Serviciului de Ambulanță Constanța.