Spitalul Judeţean sau Spitalul de Ortopedie din Eforie? Unde aveţi mai mare încredere să vă operaţi?

În probleme ortopedice

Spitalul Județean sau Spitalul de Ortopedie din Eforie? Unde aveți mai mare încredere să vă operați?

În contextul în care la Spitalul de Ortopedie Traumatologie și Recuperare Medicală de la Eforie pereții clădirilor stau să cadă, aparatura utilizată este extrem de deteriorată, în unele cazuri lipsind cu desăvârșire, la Spitalul Jude-țean Constanța, în secția cu aceeași trimitere, conducerea spitalului sărbătorește cu surle și trâmbițe, un an de la modernizarea de milioane de euro.Aceeași secție, spitale diferiteSecția de ortopedie-traumatologie a Spitalului Județean Constanța, încă de la intrare, secția te întâmpină cu un aer modern, de spital european, în care totul sclipește a nou: holuri, saloane, aparatură de ultimă generație, bloc operator reabilitat după standardele spitalului Floreasca din Capitală. O investiție de milioane…de euro, de care managerul Spitalului Județean este mândru.„Sărbătorim împlinirea primului an de la modernizarea secției de ortopedie-traumatologie din cadrul spitalului și vreau sa spun că suntem foarte mândri de această realizare. Am adus medici de la Floreasca și sperăm că vom putea să ne ocupăm de cât mai multe cazuri. Este o secție în care s-au băgat într-adevăr milioane de euro, dar acesta este un spital regional”, a declarat managerul spitalului, Dănuț Căpățână.Șeful secției, doctorul Alexandru Șerban, a declarat că medicii nu au venit aici pentru salarii, ci pentru condițiile din secție, dar și pentru faptul că fiecare medic a primit câte o locuință pentru a putea sta la Constanța. „Salariile nu sunt mai mari decât la Floreasca, șpaga e mai mică, dar am venit cu toții pentru condițiile din spital. Fiecare medic a primit câte o locuință pentru a putea rămâne aici, și putem să spunem că suntem foarte mulțumiți. Nu știu ce se face în alte spitale, dar vă asigur că aici se fac operații dintre cele mai dificile”, a declarat medicul Alexandru Șerban.Schimbăm macazul și ne îndreptăm către Spitalul de Ortopedie de la Eforie: clădiri vechi, saloane fără încălzire și apă caldă, pereți de pe care cade zilnic tencuiala și o bază de recuperare cu bazine …goale. Totul e lăsat de izbeliște, cu excepția cabinetelor în care se regăsește aparatura medicală în care au investit medicii spitalului din bani proprii. „ Ne descurcăm în niște condiții extrem de grele, însă acest lucru nu ne-a împiedicat niciodată să ne facem treaba și să tratăm cu succes pacienții”, a explicat medicul Toma Cucu, specialist ortopedie - traumatologie în cadrul S. O.T.R.MSecția modernă nu are bază de recuperareDeși secția de ortopedie din Spitalul Județean funcționează la standarde înalte, iar conducerea spitalului susține că nu lipsește nimic pentru ca pacienții să fie tratați corespunzător, baza de recuperare lipsește. Astfel că, pacienții operați în secția de la Constanța, ghiftuită de aparatură medicală de ultimă oră, pacienții se recuperează tocmai la…Eforie, la Spitalul de Ortopedie!„Etapa de recuperare este cea mai importantă. Este etapa pe care pacienții trebuie să o urmeze pentru a se reface așa cum trebuie și pentru a reduce timpul de vindecare. Pentru că deocamdată nu avem și o bază de recuperare în cadrul sec-ției din spital, îi trimitem la Eforie. De aceea, în viitor ne dorim să înfiin-țăm acolo o bază de recuperare modernă, în care să-și poată continua recuperarea”, a completat managerul Dănuț Căpățână.La Eforie, deși aparatele de recuperare scârțâie din cauza uzurii, baza de recuperare, ca și spitalul sunt pline ochi de pacienți care se declară extrem de mulțumiți de rezultate, dar mai ales de medici.„Nu avem decât cuvinte de laudă. Eu am fost operat la mână inițial, am ajuns la spital în Constanța și m-au operat acolo. Mi-au pus grefă de os de la piciorul drept, însă am pățit necazul să îmi rup piciorul de la care au luat grefa la ceva timp și să fiu nevoit să fac recuperare. Am ajuns aici, la Eforie și după ce am făcut mai multe investigații, printre care și radiografii, am primit o veste care m-a șocat: osul nu a fost pus la loc cum trebuie! Sper să nu am nevoie de operație și la picior, dar dacă e așa, cu siguranță aleg să vin la Eforie!”, ne-a declarat Adrian Dumitru, unul din pacienți.„Spitalul de la Eforie e ca Cenușăreasa!”Medicii spitalului de la Eforie susțin că această instituție a fost pur și simplu uitată și neglijată, în timp de autorități. Ei declară deschis, că niciodată nu vor contesta valoarea medicală și profesională a medicilor care lucrează în spital la Constanța, însă se simt nedreptățiți de felul cum se fac investițiile. „Spitalul de la Eforie este ca și Cenușăreasa. Aici nu s-au făcut investiții de nici un fel, în schimb, la Constanța investițiile sunt uriașe. Nu se poate trece atât de ușor peste toate realizările de aici, care au fost făcute pentru miile de pacienți pe care i-am tratat”, a declarat medicul Toma Cucu, specialist ortopedie - traumatologie în cadrul S.O.T.R.M.Fie că vorbim de Spitalul Județean, fie că vorbim de Spitalul din Eforie, situația nu poate fi conturată decât de răspunsul pacienților, care nu mint și nu laudă fără o motivație puternică. Ei sunt singura dovadă vie, care poate înclina balanța către ceea ce înseamnă un act medical de succes.