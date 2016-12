Spitalul Judeţean Constanţa va fi de categoria I

Spitalul Județean Constanța va fi de categoria I

Ministerul Sănătății a anunțat, ieri, demararea procedurii de clasificare a spitalelor în categorii de competențe, iar managerii unităților spitalicești au fost atenționați că au la dispoziție 15 zile pentru a solicita în scris clasificarea, conform noii legislații, direcțiilor de sănătate publică. Dr. Dan Căpățână, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a declarat că a depus deja documentele prin care solicită clasificarea în categoria I. „Spitalului Județean îi lipsea o singură specializare, și anume cea de boli infecțioase. Pentru aceasta, am încheiat un protocol de prestări servicii cu Spitalul de Boli Infecțioase. Cât privește specializarea de pneumologie, Spitalul Județean are un compartiment”, a afirmat medicul. În consecință, la ora actuală, „Spitalul Județean Constanța este primul din țară care are toate specializările cerute pentru clasificarea în categoria I”, a mai arătat dr. Căpățână. De asemenea, în cel mai scurt timp va fi organizată și licitația pentru externalizarea serviciului de imagistică, astfel că spitalul va avea și un angiograf (un alt criteriu pentru încadrarea în categoria I). Astfel, vor fi îndeplinite toate condițiile pentru ca spitalul să fie clasificat ca având „un nivel de competență foarte înalt”.