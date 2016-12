Spitalul Judeţean Constanţa/ Operaţii gratuite pentru copiii cu grave malformaţii genito-urinare

Spitalul Județean Constanța/ Operații gratuite pentru copiii cu grave malformații genito-urinare

În perioada 24-27 septembrie, Clinica de Chirurgie și Ortopedie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, împreună cu asociația „Hope for the Nations-România”, organizează un workshop medical în care vor fi operați copii cu malformații grave genito-urinare. La acest eveniment participă reputați experți europeni, specialiști în chirurgie pediatrică. „ Avem 7-8 copii pregătiți pentru a intra în operație, internați pe secția de Chirurgie Pediatrică a spitalului. Toate costurile sunt acoperite de sponsorul unic al evenimentului, Asociația „Hope for the Nations-România”, a declarat Prof. Univ. DR. Constantin Tica, Șeful Clinicii de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a Spitalului Clinic județean de urgență Constanța.