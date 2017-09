SPITALUL JUDEŢEAN CONSTANŢA ARE UN NOU DIRECTOR MEDICAL

2

reclamatie, sectie neurologie!

Buna seara! ma numesc Daiana Maties, sunt jurnalist in Germania, constanteanca de origine. O am pe mama de trei zile internata de urgenta la d-voastra cu atac cerebral. In urma vizitei in sectia neurologie, a unei verisoare, iata semnalul ei de alarma, pe care imi permit sa il reproduc, inainte de a ajunge in presa internationala: "ALOOOOO, SPITALUL JUDETEAN CONSTANTA!!!! Exista un factor responsabil care sa reglementeze comportamentul infirmierelor fata de bolnavi???!!! Stiu din tristele experiente anterioare ca in Spitalul de urgenta Constanta sunt si ingeri - medici minunati, asistente si infirmiere care nu doar presteaza o munca, ci se dedica trup si suflet unei meserii pentru care iti trebuie chemare, har si inima, dar exista si oameni ce nu au ce cauta acolo, un blestem si o suferinta in plus pentru bolnavi... Cum este posibil sa te porti mizerabil si sa tipi la un om adus cu targa, in urma unui infarct cerebral, sa-i pretinzi, cu furie, sa se miste singur si sa se mute, cand el este paralizat si are dureri? Cum este posibil ca tu, infirmiera, sa nu schimbi pampersul (pe care tot apartinatorii il aduc) o tura intreaga, lasand responsabilitatea turei urmatoare - daca are bunavointa? Cum este posibil ca un bolnav paralizat aproape total sa se chinuiasca singur, cu o singura mana- si aceea beteaga - sa isi schimbe pampersul? Cum este posibil ca atunci cand ti se cere, cu smerenie, ajutorul sa schimbi cearceaful ud de la pampersul de mult timp nefolositor, tu sa il iei si sa il intorci, mutand udatura din dreptul sezututlui si picioarelor in dreptul plamanilor????!!! Cum este posibil ca tot vizitatorii si apartinatorii colegilor de suferinta sa se indure sa dea un strop de apa si mancare omului ce nu se poate misca cand ar trebui ajutat de persoane abilitate????? Credeti ca micile atentii sunt suficiente? S-a dovedit ca nu. De la o tura la alta le cuprinde amnezia...si sunt multe, persoanele de care depind bolnavii. Dumnezeu sa ii binecuvanteze pe medicii, asistentele si infirmierele - oamenii minunati care au mila si daruire, iar factorii responsabili sa verifice daca bolnavii au venit intr-un loc al salvarii si al sperantei, ori intr-un iad!" Imi doresc din suflet ca astfel de comentarii sa nu mai fie rostite de nimeni din cei care va trec pragul. Este o rusine pentru oras, pentru cadrele medicale si institutia pe care o reprezentati. Va implor sa luati URGENT masuri! Va multumesc. Cu respect, Daiana Maties Stuttgart