Spitalul Judeţean, condus de o firmă privată!?

Spitalul Județean, condus de o firmă privată!?

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean Constanța se întrunește, în cursul zilei de astăzi, pentru a discuta pe marginea proiectelor ce urmează să fie dezvoltate în acest an. Unul dintre subiectele „arzătoare” de pe ordinea de zi vizează și modalitatea în care va fi asigurat manageriatul spitalului - având în vedere că dr. Dan Căpățână, cel care se află în prezent în fruntea unității spitalicești, ocupă postul de manager interimar. Concret, în ședința de astăzi se va discuta dacă este mai rentabil ca spitalul să fie condus de o societate comercială ce are ca obiect de activitate managementul sanitar și spitalicesc. Conform spuselor dr. Dan Căpățână, spre această idee ar înclina preferințele membrilor Consiliului de Administrație. „S-a făcut o propunere de a se organiza o licitație de achiziție publică de management spitalicesc. Consiliul de Administrație consideră că varianta cu managementul asigurat de o persoană juridică este favorabilă spitalului”, a afirmat dr. Căpățână. Nu a dorit să precizeze motivele pentru care respectiva variantă este „favorită”, indicându-ne însă „nota de fundamentare, care se află la Consiliul de Administrație”. De această notă au auzit, cel mai probabil, doar membrii reprezentanți ai Consiliului Județean Constanța. În schimb, nici dr. Petru Bordei, decanul Facultății de Medicină, nici dr. Constantin Dina, directorul Direcției de Sănătate Publică, nu știau de existența respectivului document. „Vom afla, probabil, mâine (n.r. astăzi, 13 ianuarie)”, ne-au declarat cei doi medici. Am încercat să-i contactăm și pe membrii care reprezintă CJC în conducerea spitalului, dar nu au fost de găsit. Actualul manager are firma necesară Schimbarea formei de manageriat nu îi aduce niciun impediment dr. Dan Căpățână. Medicul deține, de câțiva ani, firma Performance Profile SRL, al cărui domeniu de activitate este, începând din 2010 și de consultanță și management spitalicesc. Mai mult, medicul este acționar și la SC Smart Resources SRL, ce are ca profil consultanță pentru afaceri și management, dar a cărei activitate a fost suspendată în 2009. Dr. Dan Căpățână a susținut însă că nu s-a decis dacă va participa la o eventuală licitație. „Am o firmă de management spitalicesc, dar urmează să văd dacă voi participa la licitație pentru conducerea spitalului”, a afirmat acesta.