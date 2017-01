Spitalul Judeţean ar putea bloca conturile Casei de Asigurări de Sănătate

Spitalul Județean ar putea bloca conturile Casei de Asigurări de Sănătate

După doi ani de procese și confruntări în instanță, războiul dintre Spitalul Județean Constanța și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate s-ar putea încheia printr-o decizie judecătorească de blocare a fondurilor Casei. Pe de altă parte, situația ar putea crea un grav dezechilibru social pentru toți furnizorii de servicii medicale care riscă să nu își mai primească banii, dar și pentru pacienți, care vor suporta în continuare neregulile unui sistem „bolnav“.În urma unui proces de doi ani, Spitalul Județean ar putea obține în instanță blocarea fondurilor Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Cele două instituții se judecă pentru plata unor datorii care, conform reprezentanților Spitalului, nu au fost achitate nici până astăzi. În urmă cu șase luni, instanța de judecată a dat dreptate spitalului, acordând o perioadă de grație Casei de Asigurări pentru a-și plăti datoriile. Această hotărâre judecătorească ar putea fi aplicată având în vedere că vineri a expirat perioada de șase luni de grație. Reprezentanții Spitalului sunt hotărâți să continue aplicarea executării. „Pentru că cele șase luni de grație în care am așteptat să se rezolve problemele și să primim banii de la Casă au trecut, am solicitat marți executarea judecătorească pentru blocarea fondurilor Casei. Așteptăm ca ANAF să semneze ordinul prin care Trezoreria să fie înștiințată că fondurile Casei sunt blocate. În acest fel, instituția nu va putea face plăți decât cu acordul nostru”, a explicat Dan Căpățână, managerul Spitalului Județean. Cât privește datoriile pe care Casa le mai are de achitat către Spital, managerul susține că este vorba despre 1,9 milioane de lei, sumă restantă pentru plățile din luna decembrie.Casa de Asigurări a făcut recursÎn urma deciziei judecătorești de a li se bloca fondurile, reprezen-tanții Casei de Asigurări au făcut o contestație în acest sens, dar și recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, care are termen pe data de 28 februarie. „Am reușit să oprim executarea judecătorească încă din luna august a anului trecut, iar acum am depus atât o contestație la executare cât și un recurs care se va susține pe data de 28 februarie. Până acum, în trezorerie nu a fost operată deschiderea de sume bugetare, astfel că nu avem până în acest moment bani să facem plățile către furnizorii de servicii medicale. Vorbim de suma de 20 de milioane de lei pentru serviciile medicale prevăzute pentru perioada mai-decembrie 2003. Așteptăm decizia instanței și vom vedea care sunt soluțiile”, a declarat Marinel Ciobanu, directorul economic al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Con-stanța.„Banii ar susține bugetul Spitalului pe un an“Până la încheierea socotelilor dintre cele două instituții, bolnavii vor suporta în continuare costurile medicamentelor și a materialelor sanitare din Spital. Cel mai grav este că situația creată va genera noi datorii către furnizorii de servicii medicale. Managerul Spitalului, Dan Căpățână, susține însă, că dacă vor fi primiți acești bani, Spitalul nu va mai avea probleme în ceea ce privește achiziționarea medicamentelor pentru cel puțin un an. „Banii ar susține bugetul Spitalului pe un an. Suma ne-ar scoate din sărăcia în care suntem de atâta timp. Astfel, nu vom mai cere bani pacienților pentru medicamente atunci când ajung la spital”.Finanțarea de la Casă, cu două tăișuriLa nivelul finanțării de la Casa Județeană există un sistem de plată destul de controversat. Acesta cuprinde două componente prin care banii de pe hârtie nu corespund cu cei primiți.„Există o componentă bugetară și o componentă de angajament bugetar. Adică mie Casa îmi dă voie să fac datorii, dar nu mă anunță niciodată când mi le poate achita. Ce este în hârtii nu se potrivește cu ce este în realitate. Sunt bani virtuali. Adică dintr-o sumă înscrisă în hârtii mi se dă doar o parte, însă pe cealaltă nu știu când o primesc”, mai susține managerul spitalului. Practic, sistemul nu decontează serviciile medicale pe care asigurații le plătesc, iar aceștia nu beneficiază de un drept legal.