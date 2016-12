Spitalul C.F. Constanţa, „în criza“ datoriilor

Spitalul C.F. Constanța, „în criza“ datoriilor

Situația Spitalului C.F. Constanța a devenit critică după ce, de mai bine de două luni, conducerea nu a mai putut face față situației și nu a mai respectat planul de eșalonare privind plata datoriilor către ANAF.Managerul instituției, dr. Dorel Oprea, susține că această criză a instituției s-a adâncit și din cauza faptului că tot mai puțini pacienți ajung să se mai trateze în cadrul spitalului.„Nu se pune problema de executare silită, însă suntem într-o situație critică. Efectiv nu am mai putut respecta planul de eșalonare a datoriilor către ANAF, iar de acum încolo vor curge penalitățile ca la orice societate care are datorii la stat. Mai am 2.000 de lei în cont, adresabilitatea pacienților este tot mai mică, doctorii nu pot face mare lucru, dar nimic nu se rezolvă dacă tot ce semnalăm noi nu ajunge sau nu este luat în seamă de cine trebuie.Eu am făcut propunere de restrângere a secțiilor, de reînnoire a aparaturii fără de care, evident că pierdem pacienți. Aceasta ar fi, de altfel, singura noastră șansă - reabilitarea. Am pierdut și pierdem constant la contractul cu Casa, nu există o strategie care să asigure un viitor acestei instituții”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Dorel Oprea, managerul Spitalului C.F. Constanța.De mai bine de un an, soarta instituției atârnă de un fir de ață, având în vedere că instituția a acumulat datorii de 6.000.000 de lei.Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța a fost transferat din subordinea Ministerului Sănătății în cea a Ministerului Transporturilor în luna mai a acestui an.