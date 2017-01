Dr. Mihaela Dinisov:

„Spitalele sunt controlate pentru că nu declară neregulile!“

Cele zece unități sanitare din județul Constanța vor trece, în perioada 1-22 martie, printr-o serie de controale impuse de Ministerul Sănătății. Dacă Spitalul Județean va fi verificat de o comisie stabilită de minister, celelalte spitale constănțene vor fi controlate de mai multe comisii ale Direcției de Sănătate Publică Constanța.Începând cu 1 martie, timp de trei săptămâni, spitalele constănțene intră într-o serie de controale realizate de comisii ale Direcției de Sănătate Publică. Excepția o face Spitalul Județean, care va fi controlat de mai multe comisii stabilite de Ministerul Sănătății. Acestea vor fi formate din cadre medicale care lucrează în spitale de același tip, dar din alte județe. Motivul acestor controale este reprezentat, potrivit DSP, de respectarea măsurilor de igienă și prevenire a infecțiilor intra-spitalicești și de raportarea lor corectă. „Activitatea serviciului de control se desfășoară și prin activități curente de control pe sectoarele la risc care sunt stabilite prin lege, dar există și o programare a unor controale tematice. Acestea au fost planificate la începutul lunii martie și s-au format zece comisii pentru fiecare unitate sanitară. Acestea vor urmări starea de igienă a spitalelor, tot ceea ce înseamnă saloane, circuite funcționale, blocurile operatorii, verificarea tehnică a aparaturii, sterilizarea lor și a materialelor sanitare, evacuarea reziduurilor, acțiunile de dezinsecție, normele de funcționare a blocurilor alimentare, a spălătoriei, igiena personalului, control medical periodic, recolte de probe, supravegherea infecțiilor nozocomiale, autocontrolul. În ceea ce privește aceste infecții nozocomiale, ele reprezintă o problemă, mai ales pentru spitalele mari. Dacă ne uităm la raportarea lor, vedem că numărul a scăzut substanțial de la un an la altul, iar acest lucru nu poate fi adevărat având în vedere că Organizația Mondială a Sănătății spune clar că 8% din pacienții internați sunt afectați de astfel de infecții. Ca să nu mai vorbim de datele raportate la noi, care arată, de exemplu, că în 2005 au fost raportate 133 de cazuri, față de doar 25 în 2013. Este adevărat că acest subiect este unul delicat și că medicii se feresc să vorbească despre el, însă e clar că aceste infecții din spital se fac pentru că se face abuz de antibiotice și pentru că nu sunt respectate protocoalele de igienizare. Cu alte cuvinte, spitalele sunt controlate pentru că nu declară neregulile”, a declarat dr. Mihaela Dinisov, directorul medical al Direcției de Sănătate Publică Constanța.Spitalul Județean, fruntaș la numărul de cazuri Din cele 25 de cazuri înregistrate pe toate unitățile sanitare din județ și nu numai, Spitalul Județean a trans-mis jumătate, potrivit DSP, unitatea fiind urmată de Spitalul de Boli Infec-țioase și Spitalul Municipal Mangalia. „Problema este că numărul este mai mic decât anii anteriori și asta pentru că nu sunt declarate așa cum trebuie. Raportarea se face de către medici de pe secție, în funcție de cazurile pe care le întâlnesc se raportează la secțiile de raportare și control a infecțiilor nozocomiale care există în fiecare spital și care rapor-tează către noi. De aici și interesul Ministerului Sănătății de a reduce spitalizările de lungă durată, care să reducă și numărul cazurilor per unitate medicală”, spune medicul.„Nu există o lege de sancționare a medicilor” Deși spitalele sunt obligate să aibă un plan de auto-control, conducerea DSP susține că dacă raportarea nu este corectă și reală, nu există niciun fel de lege care să prevadă sancțio-narea medicilor responsabili. „Toate spitalele sunt obligate să aibă un plan de auto-control prin care să recolteze probe care să arate sta-rea de igienă și circulația de germeni, adică dacă există circulație de ger-meni care pot declanșa infecții nozoco-miale. Noi controlăm foile din spital, dar să ne gândim că sunt mii de astfel de documente, iar munca este titanică. În plus, sancționarea lor ar fi o «sabie cu două tăișuri», pentru că, odată trași la răspundere, chiar că nu le-ar mai declara. Noi comunicăm cu unitățile sanitare și îi sfătuim să realizeze controale în interior și să rezolve, pe cât posibil, problemele”, completează dr. Dinisov.