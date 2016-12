Spitalele rămân fără cadre medicale! Unde ne pleacă medicii

2.450 de medici au solicitat Colegiului Medicilor din România certificate profesionale curente pentru a putea pleca să lucreze în străinătate. Dintre aceștia, 424 sunt de medicină de familie, 127 - obstetrică-ginecologie, 85 - chirurgie generală, 60 - ATI, 55 - psihiatrie, 55 - medicină internă, 52 - pediatrie, 48 - radiologie-imagistică, 45 - medicină de urgență, 43 - ortopedie, 42 - cardiologie, 32 - chirurgie plastică. În prezent, sunt membri în Colegiul Medicilor din România cu drept de liberă practică un număr de 39.000 de medici. Situația cea mai îngrijorătoare este în spitalele din România. Numărul medicilor din spitale a rămas de doar 13.521 (comparativ cu 20.648, în 2011, și 14.487, în 2013) la un necesar de 26.000, potrivit normativelor Ministerului Sănătății. Statistica este cu atât mai îngrijorătoare cu cât pe categorii de vârstă, dintre medicii de spital, 2.961 au peste 60 de ani, 2.610 sunt între 50 și 60 de ani, 3.642 între 40 și 50, 3.901 între 30 și 40 de ani și doar 407 sub 30 de ani. Potrivit datelor Colegiului Medicilor din România, anual intră în sistem 3.000 de medici și ies aproximativ 3.500 (prin migrație, pensionare sau deces). „Încă, din 2006, Colegiului Medicilor a semnalat pericolul exodului medicilor. Cel puțin de câteva ori pe an, am revenit cu semnale de alarmă. Cu toate acestea, nu s-a făcut aproape nimic pentru a preveni colapsul sistemului de sănătate prin lipsă de personal calificat. Mai mult, decizia de a declara medicii funcționari publici, decizie luată în afara cadrului legislativ și de interpretare a legii de Înalta Curte de Casație și Justiție, nu este altceva decât un îndemn în plus pentru ca medicii să migreze. Cu atât mai mult cu cât în nicio țară din Uniunea Europeană, din spațiul european, din Canada sau SUA, medicul nu este funcționar public”, a declarat dr. Vasile Astărăstoae, președintele Colegiului Medicilor din România.