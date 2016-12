Spitalele din UE refuză operaţiile pacienţilor români din cauza datoriilor statului

Spitalele din UE refuză operațiile pacienților români din cauza datoriilor statului

Federatia asociatiilor de romani din Europa (FADERE) cere Guvernului Romaniei sa plateasca urgent datoria de peste 200 de milioane de euro la diverse spitale europene, atragand atentia ca bolnavii romani nu vor mai fi tratati in unitatile medicale din Europa, scrie Mediafax.Federatia mentioneaza ca tot mai multi romani cu afectiuni grave sau boli ce nu pot fi tratate in Romania aleg sa fie operati in strainatate datorita tratamentelor mult mai eficiente accesand Formularul European C112 (introdus din 2007).