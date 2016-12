Spitale din Constanţa, transformate în aziluri de bătrâni

Spitale din Constanța, transformate în aziluri de bătrâni

Ministerul Sănătății a făcut publică, ieri după-amiază, lista cu cele 182 de spitale care fie vor fi transformate în secții exterioare ale altor unități, fie vor deveni cămine de bătrâni. Șapte dintre aceste unități spitalicești sunt din județul Constanța. Ministrul Cseke Attila a reiterat, ieri, importanța reorganizării sistemului sanitar, care presupune și desființarea unor spitale. Din totalul de 435 de unități existente la nivelul României, 182 sunt vizate de reorganizare, dintre care 111 vor deveni secții exterioare ale altor spitale, iar 71 vor fi transformate în aziluri sau centre de permanență. „Încă de la început, doresc să subliniez că, în urma comasărilor și a repro-filărilor de spitale, nu va exista personal medical disponibilizat. În cazul comasărilor, unitățile sanitare devin secții exterioare, ca urmare nu va exista motivație pentru disponibilizare de personal. În cazul celor 71 de unități care vor fi re-profilate, cei 794 de medici și 2.532 de asistenți medicali vor fi repartizați, după caz, în unitățile sanitare nou înființate sau în județul unde își au domiciliul. Avem în acest sens un acord de principiu cu sindicatele”, a afirmat ministrul. Totodată, ministrul a afirmat că reprofilarea și comasarea spitalelor este rezultatul unei evaluări pe care ministerul a realizat-o în colaborare cu direcțiile de sănătate publică și autoritățile locale, timp de mai multe luni. Infecțioasele și TBC Palazu Mare se vor uni În județul Constanța, sunt vizate de reorganizare șapte spitale. Astfel, sunt propuse pentru comasare: Spitalul de Recuperare Medicală Eforie Nord cu Institutul Național de Balneoclimatologie București, Sanatoriul Balnear Mangalia cu Sanatoriul Techirghiol, Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Eforie Sud cu Spitalul Județean Constanța și Spitalul de Ftiziologie Agigea cu Spitalul Județean Constanța. De altfel, aceste unități se regăseau și pe lista de propuneri transmisă de Direcția de Sănătate Publică și Prefectura Constanța. În plus, reprezentanții ministerului au inclus, pe lista „neagră” a comasărilor și Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare cu Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Această propunere a fost discutată, inițial, și de autoritățile din Constanța, dar renunțaseră la ea. „Mi-am exprimat dezacordul vizavi de această propunere încă de la întâlnirea de la Prefectură, de anul trecut. Am înțeles însă că hotărârea a fost luată”, ne-a declarat dr. Stela Halichidis, managerul Spitalului de Boli Infecțioase. De altfel, și condu-cerile Sanatoriului Balnear Mangalia și Spitalului de Recuperare Eforie Nord au susținut dezacordul vizavi de intenția ministerului, transmițând și numeroase adrese în acest sens. Două spitale vor deveni aziluri În adresa transmisă de oficialitățile constănțene, Spitalul Orășenesc Cernavodă era propus pentru comasare, pentru a deveni secție exterioară a Spitalului Medgidia. Ministerul Sănătății are însă alte planuri și anume transformarea unității în cămin de bătrâni. Astfel, Spitalul Orășenesc Cernavodă și Centrul de Sănătate Băneasa au fost incluse pe lista celor 71 de spitale propuse pentru a deveni aziluri sau centre de permanență. Autoritățile constăn-țene nu sunt însă de acord cu aceste două propuneri. „Ministerul nu poate să oblige Consiliul Local“ Dr. Andrei Andrei, managerul Spitalului Orășenesc Cernavodă, consideră că propunerea ministe-rului nu va fi pusă în practică. „Este o propunere și consider că va rămâne în continuare spital. Pe de o parte, pentru că imobilul aparține Consiliului Local, care și-a arătat deja dis-ponibilitatea de a-l menține și sprijini. În plus, nu cred că ministerul poate obliga Consiliul Local să transforme spitalul în azil. De asemenea, nu luăm bani de la buget, ci ne finanțăm prin Casa de Asigurări de Sănătate, prin serviciile pe care le facem. Deci nu luăm de la nimeni nimic. Este și Centrala Nuclearelectrică, și ea are nevoie de spital”, a declarat, medicul, pentru „Cuget Liber”. Referitor la Centrul de Sănătate Băneasa, DSP și Prefectura Constanța au căzut de acord, de anul trecut, că trebuie menținut pentru a asigura asistență medicală în zonă, căci se află la o distanță considerabilă de o altă unitate sanitară. Potrivit ministerului, autoritățile locale au obligația ca, până la 30 martie, să inițieze demersurile pentru transformarea spitalelor în aziluri. Referitor la personalul medical, acesta ar urma să fie transferat în alte spitale din județ. Sindicatele nu sunt de acord Federația „Solidaritatea Sanitară” spune că nu și-a dat acordul pentru măsurile de restructurare a sistemului sanitar, așa cum anunță Ministerul Sănătății. „Considerăm că o astfel de măsură ar trebui luată numai în urma unui studiu de impact și după o atentă analiză”, au transmis sindicaliștii.